Video / Ukrajinci izveli masovni udar na ruska naftna postrojenja: Pogođene dvije rafinerije i luka na Baltiku

Ukrajinski dronovi izveli su tokom noći napade na više ruskih naftnih postrojenja, uključujući dvije rafinerije u Samarskoj oblasti i jednu baltičku luku za izvoz naftnih derivata, saopćili su ruski regionalni guverneri i ukrajinski vojni zvaničnik.
Kijevske snage posljednjih sedmica intenzivirale su napade na ruska skladišta nafte i rafinerije, koje predstavljaju ključni izvor prihoda za ratni budžet Moskve, a mete su ponekad i lokacije duboko unutar ruske teritorije.
U Lenjingradskoj oblasti, koja okružuje Sankt Peterburg i graniči s Finskom, guverner Aleksandar Drozdenko izjavio je da je ugašen požar u luci Vjostok, u kojoj se nalazi terminal za izvoz loživog ulja, nafte, dizela i vakuumskog gasnog ulja kojim upravlja Lukoil.
"Ponovo učinimo rusku naftu velikom"
U objavi na Telegramu, u kojoj je potvrdio napad na luku, komandant ukrajinskih snaga za dronove Robert Brodi naveo je da su ukrajinske snage pogodile i rafinerije u Novokujbiševsku i Sizranu u Samarskoj oblasti. Obje lokacije već su više puta bile meta napada tokom rata.
- Ponovo učinimo rusku naftu velikom - napisao je Brodi sarkastično. On je također kritikovao odluku Sjedinjenih Američkih Država o obnovi izuzeća koje omogućava državama kupovinu sankcionisane ruske nafte morem.
Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev potvrdio je da su pogođeni industrijski objekti, ali nije naveo tačne lokacije postrojenja.
Požari u više luka i skladišta
Prema riječima Brodija, niz nedavnih napada na rusku naftnu logistiku u Primorsku, Ust-Lugi, Šeharisu i Tuapseu smanjio je ukupne dnevne isporuke nafte za oko 880.000 barela. Ovu tvrdnju Reuters nije mogao nezavisno potvrditi.
On je dodao da je pogođeno i skladište nafte u Sevastopolju, gradu na Krimu pod ruskom kontrolom.
Zasebno, vlasti u Krasnodarskoj oblasti na jugu saopćile su da je ugašen požar u skladištu nafte u Tihorecku, kao i drugi požar u naftnom terminalu u crnomorskoj luci Tuapse, koji je gorio od četvrtka. Prema njihovim navodima, oba požara izazvana su ukrajinskim napadima dronovima.