Ukrajinski dronovi izveli su tokom noći napade na više ruskih naftnih postrojenja, uključujući dvije rafinerije u Samarskoj oblasti i jednu baltičku luku za izvoz naftnih derivata, saopćili su ruski regionalni guverneri i ukrajinski vojni zvaničnik. Kijevske snage posljednjih sedmica intenzivirale su napade na ruska skladišta nafte i rafinerije, koje predstavljaju ključni izvor prihoda za ratni budžet Moskve, a mete su ponekad i lokacije duboko unutar ruske teritorije.

U Lenjingradskoj oblasti, koja okružuje Sankt Peterburg i graniči s Finskom, guverner Aleksandar Drozdenko izjavio je da je ugašen požar u luci Vjostok, u kojoj se nalazi terminal za izvoz loživog ulja, nafte, dizela i vakuumskog gasnog ulja kojim upravlja Lukoil. "Ponovo učinimo rusku naftu velikom" U objavi na Telegramu, u kojoj je potvrdio napad na luku, komandant ukrajinskih snaga za dronove Robert Brodi naveo je da su ukrajinske snage pogodile i rafinerije u Novokujbiševsku i Sizranu u Samarskoj oblasti. Obje lokacije već su više puta bile meta napada tokom rata.

- Ponovo učinimo rusku naftu velikom - napisao je Brodi sarkastično. On je također kritikovao odluku Sjedinjenih Američkih Država o obnovi izuzeća koje omogućava državama kupovinu sankcionisane ruske nafte morem.