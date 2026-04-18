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PREVOZILI SIROVU NAFTU

Iranci napali brodove pod indijskom zastavom, reagovao Nju Delhi

Dva broda pod indijskom zastavom, koji su prevozili sirovu naftu, danas su bili meta napada prilikom pokušaja prolaska kroz Hormuški moreuz

Hormuški moreuz. AP

M. Až.

18.4.2026

Dva broda pod indijskom zastavom, koji su prevozili sirovu naftu, danas su bili meta napada prilikom pokušaja prolaska kroz Hormuški moreuz, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Indije.

U saopćenju se navodi da je iranski ambasador u Nju Delhiju, Mohamed Fatali, pozvan na sastanak s indijskim ministrom vanjskih poslova Vikramom Misrijem, koji je izrazio duboku zabrinutost zbog incidenta, prenosi Reuters.

Misri je pozvao iranskog ambasadora da prenese stavove Indije vlastima u Iranu i da se što prije nastavi proces olakšavanja prolaska brodova koji plove prema Indiji kroz Hormuški moreuz.

# INDIJA
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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