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HOROR U UKRAJINI

Novi detalji pucnjave u Kijevu: Najmanje dvoje mrtvih, specijalci ubili napadača

Vlasti su naknadno potvrdile da je napadač ubijen tokom akcije njegovog privođenja

Užas u Kijevu. Platforma X

M. Až.

18.4.2026

Muškarac je otvorio vatru na ljude u kijevskoj četvrti Holosijivski, pri čemu su najmanje dvije osobe ubijene, a više ih je ranjeno, saopćila je ukrajinska policija.

Vlasti su naknadno potvrdile da je napadač ubijen tokom akcije njegovog privođenja. Prema preliminarnim informacijama, u napadu je povrijeđeno najmanje deset osoba.

Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko kazao je da je osumnjičeni ubijen kada su specijalne snage krenule u njegovo hapšenje. Pripadnici specijalne jedinice KORD upali su u trgovinu u kojoj se napadač nalazio.

Prema riječima Klimenka, napadač je uzeo taoce i tokom akcije pucao na policajca. Prije upada, pregovarači su pokušali postići mirno rješenje. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je rekao da je među povrijeđenima i dijete koje je prevezeno u bolnicu.

Ukrajinska Pravda objavila je da se napadač zvao Dmitro Vasilčenkov, rođen je 21. aprila 1968. u Moskvi. Imao je ukrajinsko državljanstvo, a ranije je živio u Bahmutu u Donjeckoj oblasti, prije nego što se preselio u Kijev.

# PUCNJAVA
# UKRAJINA
# KIJEV
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