Učenik koji je počinio masakr u Turskoj najavljivao napad na školu: Otac policajac zataškavao samopovređivanje

U istrazi povodom školskog masakra u Kahramanmarašu, u kojem je život izgubilo 10 osoba, otkriveni su šokantni detalji koji ukazuju da je do zločina došlo zbog niza ozbiljnih i ranije uočenih propusta.

U oružanom napadu u srednjoj školi "Ajser Čalik" u Kahramanmarašu, u kojem je ubijeno 10 osoba, razotkriveni su ozbiljni propusti u sistemu nadzora i reagovanja. Utvrđeno je da je počinilac Isa Aras Mersinli izveo napad nakon što je dužnost napustio zamjenik direktora Alparslan Jildirim, koji ga je jedini aktivno pratio i nadzirao.

Prema informacijama Vijeća roditelja i drugih roditelja, već duže vrijeme je bilo poznato da je Mersinli imao ozbiljne psihološke probleme i izraženu sklonost nasilju.

Navodi se da ga je bivši zamjenik direktora svakodnevno dočekivao na ulazu u školu, pregledao mu torbu i faktički obavljao ulogu "zaštitnog štita". Nakon njegovog odlaska na novu dužnost prije mjesec dana, nadzor je prestao, a sistem koji je ranije opisivan riječima "Ne bojte se, dok sam ja tu, ništa se neće desiti" se urušio.

Zataškavanje i upozorenja

Prema tvrdnjama iz istrage, napadač se ranije samopovređivao, režući se žiletom, ali je njegov otac, policijski načelnik, navodno koristio svoj položaj kako bi spriječio da ti incidenti budu službeno evidentirani.

Mersinli je u svom okruženju bio poznat po "praznom" pogledu i dugim periodima tišine dok je posmatrao nastavnike. U osmom razredu prestao je pohađati školu i postao ovisan o videoigrama, provodeći i do 15 sati dnevno za računarom.

Najavljivao napad

Istražitelji su utvrdili da je mjesecima prije napada na platformama Diskord i Redit dijelio planove o masovnom napadu. Također se navodi da se predstavljao kao ženska osoba, snimao video sadržaje u ženskoj odjeći i otvoreno govorio ljudima iz okruženja da će "izvršiti napad na školu", ali su te izjave uglavnom tretirane kao "crni humor".

U bilješci na engleskom jeziku, pronađenoj u njegovom računaru, vidi se izrazito poremećeno i agresivno psihičko stanje.

Mersinli je u poruci napisao: "Kada budete čitali ovo, ja ću već izvršiti svoj čin", navodeći da ga porodica mrzi i opisujući sebe kao "genija nadmoćnijeg od svih ostalih".

Ovaj slučaj, koji je odnio deset života, ponovo je otvorio ozbiljna pitanja o sigurnosti u školama i nadzoru nad rizičnim učenicima u Turskoj.