Video / Ovo je masovni ubica iz Kijeva: Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Muškarac naoružan automatskom puškom otvorio je vatru na ljude u supermarketu u naselju Demijivka u Kijevu. Prema navodima ukrajinskih medija, pet osoba je ubijeno, a više ih je ranjeno. Među povrijeđenima ima i djece, a specijalne policijske jedinice su neutralisale napadača.

Saopšteno je da policija provodi specijalnu operaciju u tom dijelu Kijeva, dok su na teren upućene patrole i jedinica KORD. Stanovnici Demijivke pozvani su da ostanu u svojim domovima iz sigurnosnih razloga.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se povodom događaja. - Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko upravo je izvijestio da je napadač u Kijevu, koji je otvorio vatru na civile, eliminisan. Sve okolnosti se utvrđuju. Trenutno je potvrđeno da je pet osoba ubijeno. Moje saučešće porodicama i bližnjima. Deset osoba je hospitalizovano sa povredama i traumama. Svi dobijaju neophodnu medicinsku pomoć. Četiri taoca su spašena - naveo je Zelenski na platformi X.

On je dodao da očekuje brzu i potpunu istragu. - Na slučaju rade istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU). Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i načelniku Nacionalne policije Ukrajine da sve provjerene informacije o ovom slučaju učine dostupnim javnosti - poručio je.