Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko (Aleksandar Lukašenko) u intervjuu za televiziju RT uporedio je političku situaciju u Bjelorusiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinar Rič Sancez (Rick Sanchez) naveo je da se na Zapadu Bjelorusija često prikazuje kao diktatura, dok se SAD predstavljaju kao primjer demokratije, iako se, uprkos smjenama vlasti, politička situacija u toj zemlji ne mijenja značajno. Istovremeno, kako je istakao, Bjelorusija bilježi stabilan razvoj već više od tri decenije.

Na pitanje postoji li demokratija u SAD-u, a diktatura u Bjelorusiji, Lukašenko je oštro odgovorio.

"Bombardovali ste školu"

- Govorite o nekakvoj demokratiji, o ljudskim pravima... Sve su to prazne priče. Vaša politika u Venecueli, prijetnje Kubi, rat na Bliskom istoku i druge stvari pokazuju da ste vi prava diktatura. Vi niste demokrati - poručio je Lukašenko Amerikancima.

Kao primjer naveo je napad na školu za djevojčice u Iranu.

- Bombardovali ste školu u suverenoj državi koja vas nije ugrožavala. Poginula su djeca i nastavnici, gotovo dvije stotine ljudi. A koliko ih je poginulo u bombardovanju Gaze? O kakvim ljudskim pravima govorite? - upitao je.

Dodao je da takvi potezi direktno krše osnovno ljudsko pravo – pravo na život.

- Ako se zalažete za ljudska prava, onda ljudima omogućite njihovo osnovno pravo, pravo na život. Ljudi su željeli živjeti, posebno djeca. Vi ste ih uništili. Ta činjenica poništava sve što govorite o ljudskim pravima - rekao je.

"Riječ je o nafti i plinu"

Lukašenko tvrdi da američku politiku ne vode demokratija i ljudska prava, nego interesi, prije svega energetski.

- Riječ je o nafti i plinu. Te interese ostvarujete svim sredstvima, uključujući vojnu silu. Spremni ste bombardovati i uništavati bez obzira na ljudska prava. To je suština diktature - rekao je.

Dodao je i da, po njegovom mišljenju, u samim Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji stvarna demokratija.

- Govorite o demokratiji i pravima, a u zemlji se ništa ne mijenja. Možda vi imate diktaturu u vlastitoj državi? - naveo je.

Na kraju je ustvrdio da bi Sjedinjene Države trebale učiti o demokratiji od Bjelorusije.

- Morat ćete učiti demokratiju od nas. Mi imamo sto puta više demokratije nego vi. Pravu demokratiju, prava ljudska prava... O kakvim pravima možete govoriti kada ubijate ljude? Kada jednom ubijete čovjeka, kakva on prava više ima? On je mrtav - zaključio je Lukašenko.