Iran: Brodovi koji plate imat će prednost prolaska kroz Hormuz

Iran će davati prednost brodovima koji plate prolazak kroz Hormuški moreuz, izjavio je za CNN visoki iranski zvaničnik.

- Uzimajući u obzir ograničen broj plovila kojima će biti dozvoljen prolaz, Iran je odlučio dati prednost onima koji brže odgovore na nove protokole za Hormuški moreuz i koji izmire troškove sigurnosnih i zaštitnih usluga - naveo je zvaničnik.

On je dodao da će brodovima koji ne izvrše uplatu propisanih naknada prolazak biti "odgođen".

Iran je danas ponovo uveo ograničenja za plovidbu kroz Hormuški moreuz, navodeći "ponovljena kršenja povjerenja" od strane Sjedinjenih Američkih Država u vezi s primirjem.

Visoki zvaničnik je ovu mjeru opisao kao dio šireg iranskog pokušaja da se pomorski saobraćaj upravlja "u skladu s novim režimom koji reguliše ovaj moreuz".