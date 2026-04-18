Papa Lav XIV u Angoli: "Posjedujete blago koje se ne može prodati ni ukrasti"

Papa Lav XIV osudio je, tokom prvog dana posjete Angoli, ono što je nazvao "društvenim i ekološkim katastrofama" koje proizlaze iz "logike iskorištavanja" prirodnog bogatstva. Angola je jedna od afričkih zemalja koja decenijama trpi posljedice eksploatacije svojih ogromnih resursa, prenosi AFP.

U obraćanju vlastima u predsjedničkoj palati u Luandi, Papa je poručio da je riječ o obrascu koji izaziva duboke posljedice.

- Govorio sam o materijalnom bogatstvu koje prisvajaju moćni interesi, uključujući i u vašoj zemlji. Koliko patnje, koliko smrti, koliko društvenih i ekoloških katastrofa proizvodi takva logika iskorištavanja rekao je papa Lav.

Model koji produbljuje podjele

Dodao je da se širom svijeta sve više razvija model koji produbljuje podjele.

- Danas vidimo, u cijelom svijetu, da se podstiče model razvoja koji diskriminiše i isključuje, a koji se i dalje predstavlja kao jedini mogući - istakao je.

Angola je bogata naftom i mineralima, ali istovremeno obilježena dubokim socijalnim razlikama. Oko trećine stanovništva živi ispod međunarodne granice siromaštva od 2,15 dolara dnevno.

Papa je pozvao vlasti da ne potiskuju različitosti i nezadovoljstvo u društvu, posebno u zemlji s veoma mladom populacijom i dugom dominacijom iste političke strukture od nezavisnosti 1975. godine.

- Angola može značajno napredovati ako, prije svega, vi koji imate vlast vjerujete u raznolikost njenog bogatstva. Ne bojte se neslaganja, ne gušite vizije mladih i snove starijih - poručio je, dodajući da "opće dobro mora biti ispred interesa stranke".

Ogroman potencijal

On je naglasio da Angola ima ogroman potencijal koji ne smije biti uništen pohlepom i lošim upravljanjem.

- Vaš narod je patio svaki put kada je taj sklad narušen arogancijom pojedinaca. Afrika hitno mora prevazići sukobe i neprijateljstva koja razaraju društveno i političko tkivo mnogih zemalja, produbljujući siromaštvo i isključenost - rekao je.

Angola je treća postaja papine jedanaestodnevne turneje po Africi. Po dolasku ga je pozdravilo mnoštvo vjernika okupljenih duž rute kojom je prolazio u papamobilu. Obraćajući se vlastima, civilnom društvu i diplomatskom zboru, uključujući predsjednika Žoaa Lorensa, poglavar Katoličke crkve izjavio je da Angola "posjeduje blago koje se ne može prodati ni ukrasti".