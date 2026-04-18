Američka ratna mornarica objavila fotografije hrane koja se sprema na nosačima aviona

Američka ratna mornarica objavila je fotografije hrane koja se svakodnevno priprema za mornare na nosačima aviona raspoređenim na području Bliskog istoka, nakon što su se u javnosti pojavile kritike o kvalitetu obroka.

Na zvaničnom nalogu na platformi X, Ratna mornarica SAD-a prikazala je obroke koji se svježe pripremaju na brodovima, navodeći da su zalihe dopunjene i da posade imaju redovnu ishranu.

Prema njihovim navodima, na brodovima je izvršena nova isporuka hrane, nakon čega svi mornari dobijaju "svježe obroke, potpunu uslugu i spremnost za misije".

- Mornari na brodovima USS Abraham Lincoln i USS Tripoli i dalje redovno primaju pripremljene obroke na moru – bez prekida, bez nestašica - poručili su iz Ratne mornarice SAD-a.