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NAKON KRITIKA

Američka ratna mornarica objavila fotografije hrane koja se sprema na nosačima aviona

Prema njihovim navodima, na brodovima je izvršena nova isporuka hrane

Američka ratna mornarica objavila fotografije hrane. Platforma X

M. Až.

18.4.2026

Američka ratna mornarica objavila je fotografije hrane koja se svakodnevno priprema za mornare na nosačima aviona raspoređenim na području Bliskog istoka, nakon što su se u javnosti pojavile kritike o kvalitetu obroka.

Na zvaničnom nalogu na platformi X, Ratna mornarica SAD-a prikazala je obroke koji se svježe pripremaju na brodovima, navodeći da su zalihe dopunjene i da posade imaju redovnu ishranu.

Prema njihovim navodima, na brodovima je izvršena nova isporuka hrane, nakon čega svi mornari dobijaju "svježe obroke, potpunu uslugu i spremnost za misije".

- Mornari na brodovima USS Abraham Lincoln i USS Tripoli i dalje redovno primaju pripremljene obroke na moru – bez prekida, bez nestašica - poručili su iz Ratne mornarice SAD-a.

Ipak, prethodnih dana porodice američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku izražavale su zabrinutost nakon što su se pojavile fotografije obroka koji se poslužuju na ratnim brodovima, kao i informacije o potpunoj obustavi poštanskih isporuka prema vojnim adresama u toj regiji.

Den F. (Dan F.), otac jedne pripadnice američkih marinaca koja služi na brodu USS Tripoli, ostao je iznenađen kada mu je kćerka poslala fotografiju ručka. Na tacni su se nalazili tek sitni komadi usitnjenog mesa i jedna tortilja, dok je veći dio posude bio prazan.

Slične scene zabilježene su i na nosaču aviona USS Abraham Lincoln, gdje je večera sredinom aprila uključivala tek nekoliko komada kuhane mrkve, suh komad mesa i dio prerađenog mesnog proizvoda.

# AMERIČKA MORNARICA
# SAD
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