Upozorenje iz SAD: "Ako uskoro ne dođe do pomaka, rat bi se mogao nastaviti"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) održao je danas sastanak u Situacijskoj sobi Bijele kuće, na kojem se razgovaralo o novoj krizi u vezi s Hormuškim moreuzom i pregovorima s Iranom, potvrdila su dvojica američkih zvaničnika.

Situacija s Iranom nalazi se u osjetljivoj fazi, s obzirom na to da bi primirje moglo isteći za tri dana, dok datum novog susreta američkih i iranskih pregovarača još nije utvrđen.

Objava Irana o ponovnom zatvaranju moreuza, kao i niz napada na brodove u tom ključnom plovnom pravcu, uslijedili su manje od 24 sata nakon što je Tramp izjavio da bi se dogovor o okončanju rata mogao postići "u roku od dan ili dva".

Jedan visoki američki zvaničnik upozorio je da bi, ukoliko uskoro ne dođe do pomaka, rat mogao biti nastavljen već u narednim danima.

Sastanku u Situacijskoj sobi prisustvovali su i potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), koji bi trebao učestvovati u narednoj rundi pregovora s Iranom, državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent), šefica osoblja Bijele kuće Suzi Vajls (Susie Wiles), specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), direktor CIA-e Džon Ratklif (John Ratcliffe) i predsjednik Združenog štaba Den Kejn (Dan Caine), naveo je američki zvaničnik.