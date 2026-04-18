Iranci odbili novu rundu pregovora sa SAD: "Nećemo predati obogaćeni uranijum"

Iran nije spreman za novu rundu direktnih razgovora sa američkim zvaničnicima, izjavio je zamjenik ministra vanjskih poslova Said Hatibzade (Saeed Khatibzadeh), naglašavajući da Teheran ne planira predati svoj obogaćeni uranijum Sjedinjenim Američkim Državama.

- Mogu vam reći da nikakav obogaćeni uranijum neće biti isporučen u SAD. To nije moguće. Uvjeravam vas da, iako smo spremni da se pozabavimo svime što je na stolu, nećemo prihvatiti stvari koje su nepotrebne - rekao je Hatibzade, prenosi AP.

Čvrsti zahtjevi

On je dodao da je između dvije strane bilo više razmjena poruka i stavova, ali da su Sjedinjene Američke Države ostale pri čvrstim zahtjevima koje Iran smatra pretjeranim.

- Još nismo u fazi kada bismo mogli preći na pravi sastanak jer postoje pitanja u vezi s kojima Amerikanci još nisu odustali od svog maksimalističkog stava - rekao je, dodajući da je Iran zatražio finalizaciju "okvirnog sporazuma" prije prelaska na direktne razgovore.

Ranije danas američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da se Iran "pomalo pravi pametan", ali da se istovremeno "vode veoma dobri razgovori" o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući da prokomentariše potez Teherana u vezi s Hormuškim moreuzom, Tramp je poručio da pregovori napreduju.

- Zaista dobro funkcionišu, malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina - rekao je Tramp.

Prekid vatre

On je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države u velikoj mjeri neutralisale mornaricu, avijaciju i rukovodstvo Irana, te ocijenio da Iran "ne može ucjenjivati SAD".

U sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana trenutno je na snazi dvosedmični prekid vatre, koji je počeo 8. aprila.

Prošle sedmice održana je prva runda pregovora o postizanju trajnog mira, uz posredovanje Pakistana, ali bez konkretnog dogovora, dok je najavljeno da bi razgovori mogli biti nastavljeni.