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ZATVOREN PLOVNI PUT

Revolucionarna garda poslala upozorenje brodovima: "Ne približavajte se Hormuzu"

Približavanje Hormuškom moreuzu smatrat će se saradnjom s neprijateljem, a takvo plovilo bit će meta, poručili su

Iranski brodovi otvorili vatru na tanker u Hormuškom moreuzu. Yonhap

M. Až.

18.4.2026

Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopćila je da je od večeras Hormuški moreuz zatvoren, te da će takva mjera ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka.

U saopćenju se navodi da mornarica IRGC-a upozorava kako se "nijedno plovilo ne smije pomaknuti sa sidrišta u Perzijskom zaljevu ili Omanskom moru".

Dodaje se da je određeni broj brodova još od sinoć uspio proći kroz moreuz, ali da će plovni put ponovo biti zatvoren sve dok američka blokada ne bude obustavljena.

- Približavanje Hormuškom moreuzu smatrat će se saradnjom s neprijateljem, a takvo plovilo bit će meta - poručeno je iz Iranske revolucionarne garde.

# IRAN
# IRGC
# HORMUŠKI MOREUZ
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