Iran: Hormuški moreuz ostat će zatvoren dok se ne ukine američka blokada

Hormuški moreuz ostat će zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka, saopćila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem državnih medija. Riječ je o jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi značajan dio globalne trgovine energentima.
Ova odluka uslijedila je nakon što je mornarica upozorila sve brodove da ostanu usidreni u blizini moreuza, naglašavajući da će se svaki pokušaj približavanja smatrati saradnjom s "neprijateljem". Time se dodatno pojačava napetost u regiji i povećava rizik za međunarodni pomorski saobraćaj.
Hormuški moreuz bio je zatvoren veći dio trajanja sukoba, ali ga je Iran nakratko ponovo otvorio dan ranije, prije nego što je povukao tu odluku. Ovakvi nagli zaokreti dodatno destabilizuju tržišta i otežavaju planiranje globalnih lanaca snabdijevanja.
Dugotrajnije zatvaranje moreuza imalo bi ozbiljne posljedice za svjetsko tržište nafte i ukapljenog plina, budući da kroz ovaj prolaz prolazi oko petine ukupne svjetske opskrbe tim energentima. Cijene su ranije naglo pale nakon najave ponovnog otvaranja, te su ostale relativno niske nakon stupanja na snagu dvosedmičnog sporazuma o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Uprkos povremenim smirivanjima situacije, globalno tržište već je pretrpjelo značajne gubitke. Prema podacima Reutersa i procjenama analitičara, od početka sukoba izgubljeno je više od 50 milijardi dolara vrijednosti sirove nafte.