Iran: Hormuški moreuz ostat će zatvoren dok se ne ukine američka blokada

Hormuški moreuz ostat će zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka, saopćila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem državnih medija. Riječ je o jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi značajan dio globalne trgovine energentima.

Ova odluka uslijedila je nakon što je mornarica upozorila sve brodove da ostanu usidreni u blizini moreuza, naglašavajući da će se svaki pokušaj približavanja smatrati saradnjom s "neprijateljem". Time se dodatno pojačava napetost u regiji i povećava rizik za međunarodni pomorski saobraćaj.