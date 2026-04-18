Bivši direktor CIA poziva na smjenu Trampa: "25. amandman Ustava SAD je pisan imajući njega na umu"

Džon Brenan, bivši direktor Centralne obavještajne agencije (CIA), pridružio se sve glasnijim pozivima da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ukloni s funkcije zbog navodne nesposobnosti za obavljanje dužnosti. On tvrdi da je 25. amandman Ustava SAD, koji se odnosi na prinudno razrješenje predsjednika, “pisan imajući Donalda Trampa na umu”.

Brenan, koji je CIA vodio tokom mandata Baraka Obame, naveo je da Trampove posljednje izjave o uništenju iranske civilizacije i, kako kaže, opasnosti koju predstavlja, opravdavaju njegovo uklanjanje iz Ovalnog kabineta.

- Ova osoba je očigledno van kontrole. Mislim da je 25. amandman pisan imajući Donalda Trampa na umu - rekao je Brenan, prenosi britanski “The Guardian”.

"Sigurnosni rizik"

Dodao je da je Tramp preveliki sigurnosni rizik da bi mu se dozvolilo da ostane na poziciji vrhovnog komandanta, s obzirom na kontrolu nad ogromnom vojnom silom, uključujući i nuklearni arsenal Sjedinjenih Američkih Država.

Njegove izjave dodatno su pojačale raspravu o Trampovoj odluci da zaoštri odnos prema Iranu i o njegovim sve oštrijim prijetnjama vojnom eskalacijom.

Predsjednik Donald Tramp je 7. aprila upozorio da će “cijela civilizacija Irana nestati večeras” ako Teheran ne ispuni njegov ultimatum, što je Brenan ocijenio kao retoriku koja otvara prostor za upotrebu nuklearnog oružja.

Inicijativa demokrata

Kako Tramp pojačava agresivni ton, sve veći broj demokrata u Kongresu poziva na aktiviranje 25. amandmana.

Ova ustavna odredba uvedena je 1967. godine i omogućava potpredsjedniku i većini kabineta da smijene predsjednika ako se ocijeni da je “nesposoban da obavlja ovlaštenja i dužnosti svoje funkcije”.

Prema podacima NBC Newsa, više od 70 demokrata u Kongresu već je podržalo tu inicijativu.

Ipak, šanse za njenu primjenu su minimalne zbog čvrste podrške koju Tramp ima od potpredsjednika Džej Di Vensa i većine članova kabineta. Uprkos tome, zabrinutost zbog njegovog sve oštrijeg govora i prijetnji ostaje prisutna, posebno u kontekstu neuspjelih pregovora SAD i Irana i mogućeg nastavka sukoba.

Brenanove izjave dobile su dodatnu težinu jer se i sam nalazi pod istragom američkog Ministarstva pravde, u okviru postupaka koje je pokrenula Trampova administracija protiv njegovih političkih protivnika. Pod pritiskom Bijele kuće, istraga je u julu proširena i na njega i na bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija.

Komi je kasnije optužen za davanje lažnog iskaza Kongresu, ali je sud optužnicu odbacio.

Istraga protiv Brenana, prema dostupnim informacijama, i dalje traje, dok njegovi saveznici tvrde da se proces ubrzava.