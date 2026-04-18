Hezbolah iznio pet uslova za dugotrajno primirje s Izraelom

Glavni sekretar Hezbolaha Naim Kasem iznio je pet ključnih uslova za stabilizaciju situacije nakon primirja između Izraela i Libana. U izjavi koju su prenijeli lokalni mediji, naglasio je da ti zahtjevi moraju biti osnova svakog budućeg mirovnog sporazuma.

Među zahtjevima se navodi trajni prekid svih neprijateljstava na teritoriji Libana, uključujući zračne, kopnene i pomorske operacije, zatim povlačenje izraelskih snaga sa okupiranih područja na međunarodno priznate granice, oslobađanje zatvorenika, te povratak stanovništva u pogranična naselja i gradove.

Kao važan dio plana naveo je i obnovu zemlje uz podršku arapskih i međunarodnih partnera, ali uz odgovornost same države. Kasem je oštro kritikovao dokument o primirju koji je objavio američki Stejt Department na početku desetodnevne pauze u sukobima, navodeći da, iako su ga potpisale izraelska i libanska vlada, “nema nikakvu praktičnu vrijednost” i predstavlja uvredu za Liban.

Hezbolah, koji uživa podršku Irana, prema njegovim riječima spreman je na “najviši nivo saradnje” s libanskim vlastima i želi otvaranje novog političkog poglavlja. Ipak, naglasio je da primirje mora značiti potpuni prestanak svih neprijateljskih aktivnosti.

- Pošto ne vjerujemo ovom neprijatelju, borci otpora ostat će na terenu s prstom na okidaču i odgovorit će na svako kršenje proporcionalno - poručio je.

Dodao je i da primirje ne može biti jednostrano, već ga moraju poštovati obje strane kako bi imalo stvarni efekat i donijelo stabilnost u regionu.