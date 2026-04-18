Masovni ubica iz Kijeva je bio ruski potpukovnik

Napadač koji je ubijen tokom policijske akcije u supermarketu identifikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasiljenkov, 58-godišnjak koji je živio u Kijevu. Novi detalji o krvavom napadu u Kijevu šokirali su javnost i otvorili brojna pitanja o prošlosti počinioca. Rođen u Moskvi Muškarac koji je automatskim oružjem otvorio vatru u okrugu Holosijevski, pri čemu je ubio više civila, rođen je u Moskvi i posjedovao je ukrajinsko državljanstvo, saopćio je glavni tužilac Ruslan Kravčenko u objavi na Telegramu.

Napadač, kojeg su snage sigurnosti ubile tokom pokušaja hapšenja u supermarketu, živio je upravo u tom dijelu grada. Ranije je boravio u Bahmutu u Donjeckoj oblasti. Dodatne informacije iznio je novinar Vitalij Glagola, koji tvrdi da se Vasiljenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i govorio o donacijama Rusiji.