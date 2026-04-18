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NOVI DETALJI O NAPADAČU

Masovni ubica iz Kijeva je bio ruski potpukovnik

Napadač koji je ubijen tokom policijske akcije u supermarketu identifikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasiljenkov

Masovni ubica iz Kijeva. Telegram

M. Až.

18.4.2026

Napadač koji je ubijen tokom policijske akcije u supermarketu identifikovan je kao Dmitrij Vasiljevič Vasiljenkov, 58-godišnjak koji je živio u Kijevu.

Novi detalji o krvavom napadu u Kijevu šokirali su javnost i otvorili brojna pitanja o prošlosti počinioca.

Rođen u Moskvi

Muškarac koji je automatskim oružjem otvorio vatru u okrugu Holosijevski, pri čemu je ubio više civila, rođen je u Moskvi i posjedovao je ukrajinsko državljanstvo, saopćio je glavni tužilac Ruslan Kravčenko u objavi na Telegramu.

Napadač, kojeg su snage sigurnosti ubile tokom pokušaja hapšenja u supermarketu, živio je upravo u tom dijelu grada.

Ranije je boravio u Bahmutu u Donjeckoj oblasti.

Dodatne informacije iznio je novinar Vitalij Glagola, koji tvrdi da se Vasiljenkov pojavljivao u ruskim javnim grupama na društvenim mrežama i govorio o donacijama Rusiji.

- Utvrđeno je da je služio u ruskoj vojnoj jedinici 30274. Pronađena je i njegova fotografija na društvenim mrežama na kojoj je u uniformi sa činom potpukovnika ruske vojske. Postoje indicije o dvojnom ruskom i ukrajinskom državljanstvu - izjavio je Glagola.

Policijska akcija

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko ranije je opisao dramatičnu policijsku akciju tokom koje je napadač likvidiran.

Specijalne jedinice KORD-a upale su u prodavnicu u kojoj se nalazio napadač.

- Broj žrtava se još utvrđuje. Ima mrtvih i ranjenih - rekao je Klimenko u objavi na Telegramu.

Prema dostupnim informacijama, napad je počeo na ulici u kijevskom naselju Demijivka, gdje je muškarac pucao na prolaznike, a zatim ušao u supermarket i uzeo taoce.

Lokalni mediji navode i da je neposredno prije napada zapalio svoj stan u istom dijelu grada.

# MASAKR
# PUCNJAVA
# UBICA
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
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