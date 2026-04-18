Galibaf: Hormuz je pod našom kontrolom, američki potez smatramo kršenjem primirja

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je da je Hormuški moreuz pod potpunom kontrolom Irana, te da se trenutna situacija mora posmatrati kroz prizmu, kako tvrdi, američkih poteza koji narušavaju ranije dogovoreno primirje.

Pokušaj uklanjanja mina

On je naveo da je Iran reagovao na, kako je opisao, američki pokušaj uklanjanja mina u području moreuza, što Teheran smatra direktnim kršenjem primirja.

- Mi smo odlučno odgovorili na američki pokušaj uklanjanja mina i smatramo ga kršenjem primirja. Situacija je eskalirala gotovo do direktnog sukoba, ali se neprijatelj povukao. Ako se trenutno odvija saobraćaj kroz moreuz, to je zato što je kontrola nad njim u našim rukama - rekao je Galibaf.

On je komentarisao i najave Sjedinjenih Američkih Država o mogućoj blokadi, ocjenjujući takve poteze kao nepromišljene i politički opasne.

- Nemoguće je da drugi nesmetano koriste moreuz dok je nama to onemogućeno. Ako Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu, kretanje kroz moreuz će sigurno biti ograničeno - poručio je on.

Upozorenje IRGC-a

Ranije je Iranska Revolucionarna garda saopštila da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok se ne ukinu ograničenja koja, prema njihovim tvrdnjama, ugrožavaju iranske interese.

- Upozoravamo da nijedno plovilo ne smije napustiti sidrište u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Približavanje Hormuškom moreuzu smatrat će se saradnjom s neprijateljem, a takvo plovilo bit će meta napada - navedeno je u saopštenju.