CNN: Iran i SAD dogovorili drugu rundu pregovora, evo kada će biti održana

Prema navodima CNN-a, Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su održavanje druge runde mirovnih pregovora koja bi trebalo da se održi u ponedjeljak u Islamabadu, prenose iranski izvori.

Iako iz Vašingtona još nema zvanične potvrde, američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je Teheran pristao na odricanje od svog visoko obogaćenog uranija te izražava uvjerenje da je postizanje sporazuma i dalje moguće.

Prva runda razgovora održana je prethodnog vikenda u glavnom gradu Pakistana, gdje su delegacije nakon 21 sata pregovora ostale bez konkretnog dogovora.

Nakon toga, Pakistan je nastavio djelovati kao posrednik između dvije strane u pokušaju da se približe stavovi i omogući nastavak pregovaračkog procesa, što je, prema dostupnim informacijama, i rezultiralo dogovorom o novom sastanku.

U međuvremenu, Izrael i Libanon postigli su dogovor o desetodnevnom prekidu vatre koji je stupio na snagu rano u petak. Taj razvoj događaja mogao bi predstavljati dodatni faktor koji olakšava nastavak i eventualni napredak američko-iranskih pregovora.