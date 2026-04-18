Konačni rezultati izbora: Evo koliko su mjesta u parlamentu osvojile Mađarova i Orbanova stranka

Opoziciona stranka Tisa ostvarila je ubjedljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, osvojivši 141 od ukupno 199 poslaničkih mjesta, pokazuju konačni rezultati nakon obrade glasova pristiglih poštom, iz inostranstva i putem punomoćja.

Lider stranke i mandatar za sastav nove vlade Mađarske Peter Mađar (Peter Magyar) ocijenio je rezultat kao historijski, ali i kao veliku odgovornost.

- Neviđena većina, neviđen mandat, ali istovremeno i odgovornost - rekao je Mađar, prenosi portal Index.hu.

Od ukupno osvojenih mandata, Tisa je 45 mjesta dobila sa stranačkih lista, dok je 96 mandata osvojeno direktnim izborom kandidata.

Stranka Fides odlazećeg premijera Viktora Orbana osvojila je 52 poslanička mjesta, od čega 42 preko lista, a 10 kroz direktne mandate.

Krajnje desničarska stranka Mi Hazank (Naša zemlja) osvojila je šest mjesta preko liste, dok predstavnici manjinskih zajednica nisu uspjeli ući u parlament.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su prošle sedmice, a već prema preliminarnim rezultatima bilo je jasno da Tisa osigurava dvotrećinsku većinu.

Orban je iste večeri čestitao pobjedu stranci Tisa, dok je Mađar tokom ove sedmice održao sastanke s više evropskih lidera i najavio prve poteze nove vlade. Među njima su nastavak postojeće politike prema kreditu Evropske unije za Ukrajinu te planovi za širu diversifikaciju izvora energenata.