Sve gori odnosi Vašingtona i Londona: Tramp zaprijetio Velikoj Britaniji, obrušio se na Starmera

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zaprijetio je raskidanjem trgovinskog sporazuma s Velikom Britanijom zbog sve većeg nezadovoljstva stavom Londona koji se protivi vojnoj akciji protiv Irana.

Tramp je u intervjuu za Sky News izjavio da su SAD Velikoj Britaniji dale "dobar trgovinski sporazum, koji je bolji nego što je morao da bude" te dodao da se on "uvijek može promijeniti", prenosi briselski Politico.

Uputio je kritike i na račun britanskog premijera Kira Starmera, dovodeći u pitanje snagu takozvanog „posebnog odnosa“ između dvije zemlje.

Obraćajući se poslanicima u Donjem domu parlamenta, Starmer je poručio:

– To nije naš rat i na mene je vršen veliki pritisak da promijenim kurs, uključujući i ono što se dogodilo sinoć. Neću da promijenim mišljenje i neću da popustim.

Na pitanje o odnosima između SAD i Britanije u istom intervjuu, Tramp je bio oštar, navodeći da London nije pružio podršku kada je to bilo potrebno.

Prijetnja američkog predsjednika izazvala je zabrinutost u Vestminsteru, 11 mjeseci nakon što je Britanija postala prva zemlja koja je potpisala trgovinski sporazum sa SAD u Trumpovom drugom mandatu, navodi briselski portal.

Sporazum je predviđao smanjenje američkih carina na britanske automobile, čelik i vazduhoplovnu industriju, u zamjenu za pristup tržištu za govedinu i bioetanol.

Kako se približava godišnjica sporazuma, američke carine na britanski čelik i dalje nisu u potpunosti ukinute, dok je sudbina sporazuma o tehnološkoj saradnji, postignutog tokom Trampove državne posjete Britaniji u septembru, neizvjesna.

Tramp je u intervjuu kritikovao i odluku britanske vlade da smanji nova istraživanja nafte i gasa u Sjevernom moru, ocijenivši da je riječ o tragičnoj grešci.

Njegove izjave dolaze uoči planirane državne posjete britanskog kralja Čarlsa III Sjedinjenim Američkim Državama kasnije ovog mjeseca.

Uprkos kritikama na račun britanske vlade, Tramp je imao samo riječi hvale za kralja Čarlsa III, opisujući ga kao "velikog džentlmena" i "prijatelja".