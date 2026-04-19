Galibaf: Iako Vašington ima više novca, poraženi su na terenu, spremni smo na mučeništvo

– Spreman sam za mučeništvo. Spremni smo i da prolijevamo krv i da izdržimo duboka iskušenja.

U jednom od dijelova govora naglasio je ideološku spremnost Irana na žrtvu:

Predsjednik iranskog parlamenta i bivši vojni komandant Mohammad Bager Galibaf u obraćanju koje su prenijeli državni mediji IRIB i YJC iznio je oštru ocjenu sukoba sa SAD i Izraelom, tvrdeći da je Iran ostvario stratešku pobjedu.

Poručio je da iranske snage ne uzmiču ni pod najvećim pritiscima.

Ghalibaf je otvoreno govorio o američkoj nadmoći:

– Jasno je da Amerikanci imaju više novca od nas, više opreme i više mogućnosti. Zbog svih zločina koje su počinili širom svijeta, imaju i više iskustva u agresiji.

Ipak, tvrdi da to nije bilo presudno:

– U ovom asimetričnom ratu, mi smo pobjednici na terenu jer smo neprijatelja porazili našim planiranjem i spremnošću.

Govoreći o strateškom moreuzu Hormuz, naveo je da su SAD pokušale okupiti saveznike i NATO kako bi preuzeli kontrolu, ali bez uspjeha.

– Sami su pokušali nešto uraditi, ali su vidjeli da smo mi ti koji čvrsto stoje u polju. Sad je Washington taj koji traži izlaz i primirje.

Posebno je istakao, kako tvrdi, napredak iranske vojne tehnologije:

– Obaranje F-35 nije slučajan događaj. To je rezultat tehničkih sposobnosti i dizajna našeg sistema protivvazdušne odbrane koji se pokazao u ovih osam mjeseci.

Na kraju je oštro kritikovao izraelsko rukovodstvo, optužujući ga za pogrešne procjene:

– Izrael je postao američki žandarm u regiji koji donosi pogrešne odluke na osnovu netačnih obavještajnih podataka.

Govor je, osim državnih medija, objavio i kanal Sepah Pasdaran.