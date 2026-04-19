New York Times: Uprkos udarima, Iran i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima

Iako su masovni vojni udari trebali ozbiljno oslabiti iransku vojnu infrastrukturu, najnovije analize pokazuju da Teheran i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima koji mogu utjecati na dalji tok sukoba na Bliskom istoku.

Prema podacima na koje se poziva New York Times, uprkos snažnim zračnim napadima, Iran je uspio sačuvati veliki dio strateškog naoružanja. Analize američkih stručnjaka i obavještajnih službi pokazuju da iranske snage i dalje imaju oko 40 posto napadačkih dronova, približno 60 posto raketnih lansera, te čak do 70 posto zaliha balističkih i krstarećih projektila.

Podzemne baze sačuvale ključnu snagu

Ovi podaci ukazuju da je iranska vojska zaštitila ključne dijelove arsenala, oslanjajući se na razgranatu mrežu duboko ukopanih podzemnih baza. Vojni analitičari navode da su već pokrenute aktivnosti na osposobljavanju preživjelih lansera nakon udara američkih i izraelskih snaga.

Zadržavanje velikog dijela projektila i više od polovine lansera znači da Iran i dalje ima sposobnost za izvođenje koordinisanih raketnih napada širom regije. Uz to, očuvane rezerve obalnih projektila ostavljaju mogućnost ugrožavanja ključnih pomorskih ruta, posebno Hormuškog moreuza, što već izaziva zabrinutost na globalnom energetskom tržištu.

Opasnost i dalje visoka

Očuvani vojni kapaciteti predstavljaju ozbiljan izazov za SAD i njihove saveznike. Iako su prve procjene govorile da je iranski vojni sistem „funkcionalno uništen“, podaci o zadržanom arsenalu i velikom broju dronova sugerišu da prijetnja od asimetričnog odgovora i dalje ostaje visoka.

Stručnjaci upozoravaju da bi preostali iranski kapaciteti mogli dugoročno iscrpljivati sisteme protivzračne odbrane, što međunarodnu zajednicu dovodi pred izbor – pokušaj smirivanja situacije ili rizik od novog talasa šireg regionalnog sukoba.