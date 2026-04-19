Profesor Elmir Sadiković za "Avaz": EU se mora reformisati, kako joj se ne bi desio "novi Orban"

- Da, Viktor Orban je bio protivnik brojnih procesa i odluka, posebno u domenu vanjske politike EU i jedan od njenih najglasnijih kritičara. Ipak, indikativno je da nikada nije otvorio pitanje izlaska Mađarske iz EU. Ta činjenica govori mnogo. Prvo, pokazuje svijest o tome da bez EU Mađarska nema održivu razvojnu perspektivu. Drugo, upućuje na činjenicu da male, u globalnim okvirima suštinski beznačajne evropske države svoju političku relevantnost ostvaruju prvenstveno kroz članstvo u EU.

Kako će se rezultati izbora u Mađarskoj odraziti na Evropsku uniju, ako znamo da je Orban bio protivnik mnogih procesa?

Na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Mađarskoj građani su odlučili da žele promjene i nakon 16 godina vlasti Viktora Orbana pobijedila je stranka Petera Mađara. Već je jasno da ovi rezultati neće ostaviti trag samo na Mađarsku već će imati svoje refleksije na cijelu Evropsku uniju, kao i na naš region, ali i BiH. Prof. dr. Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, za „Avaz“ je govorio o tim posljedicama.

U širem kontekstu izborni rezultati u Mađarskoj kao članici EU svakako nadilaze nacionalne okvire. Oni ukazuju na ograničen domet utjecaja Rusije i Trampove administracije na unutrašnje političke procese u državama članicama EU, ali i predstavljaju upozorenje desničarskim i antievropskim političkim projektima širom Evrope. Ipak, presudne uzroke izbornih rezultata treba tražiti u unutrašnjim faktorima. Slab kvalitet javnih usluga, raširena korupcija i pad životnog standarda od 2022. godine bili su ključni elementi političke promjene. Mađarska se, uprkos članstvu u EU od 2004. godine, nalazi među najsiromašnijim državama Unije. Nakon šesnaest godina Orbanove vlasti, birači su demokratskim činom izrazili zahtjev za boljim životnim standardom i drugačijim načinom upravljanja državom. Lider opozicije Peter Mađar (Magyar), vodio je izuzetno mudru i racionalnu kampanju, uspješno artikulirajući društveno nezadovoljstvo i slabosti protivnika. Ostvario je neočekivano dobar izborni rezultat, uprkos izrazito nepovoljnom izbornom sistemu.

Iskustvo odnosa EU s Orbanovom politikom zapravo razotkriva strukturalne slabosti EU. Orban je uspio Mađarsku učiniti važnom u međunarodnim odnosima kroz instrumentalizaciju institucionalnih slabosti sistema odlučivanja u EU, posebno u pitanjima od strateškog značaja. Ukoliko se EU želi afirmirati kao relevantan i ravnopravan akter u novoj geopolitičkoj stvarnosti, nužno je pristupiti temeljitim reformama osnivačkih ugovora i mehanizama odlučivanja, kako se ne bi „desio novi Orban“.

Politika proširenja EU

Može li sada doći do ubrzanog prijema Ukrajine u EU i promjene politike proširenja?

- Što se tiče Ukrajine, dok se ne uspostavi održivo mirovno rješenje nije realno očekivati prijem u EU. EU se danas suočava sa strateškim izborom. S jedne strane, postoji mogućnost da Unija prihvati ulogu ograničeno uticajnog aktera u globalnom poretku podjele moći. S druge strane, može pokrenuti proces političkog i institucionalnog jačanja i strateške konsolidacije, čime bi potvrdila svoju ulogu autonomnog i relevantnog faktora u širem međunarodnom sistemu. U tom smislu promjena politike proširenja je za EU politička i historijska nužnost. Sa stanovišta geopolitičkog položaja, EU bi proširenje trebala posmatrati kao jednu od prelomnih tačaka u njenom budućem razvoju. Politiku proširenja bi trebala debirokratizirati i koncipirati kao sastavni dio vlastite geopolitičke konsolidacije. Naravno, to je viđenje iz moje „bosanske“ ili „balkanske“ perspektive. Proširenje je dvosmjeran i složen proces na koji utječu brojni faktori.

Koliko će se politički kurs Mađarske promijeniti u odnosu na dosadašnji?

- Bez obzira na to što nova vlast u nizu pitanja dijeli slične ideološke orijentacije s prethodnom, izvjesno je da će doći do značajnih promjena, kako na unutrašnjem, tako i na vanjskopolitičkom planu. Mađar (Magyar) najavljuje temeljite sistemske reforme i kadrovske promjene u ključnim institucijama, naročito u sektoru pravosuđa, s ciljem jačanja demokratije i vladavine prava. Na vanjskopolitičkom planu može se očekivati pragmatično približavanje Briselu, prije svega radi pristupa evropskim fondovima za potrebe ekonomskog oporavka i razvoja. Imat će veliku podršku EU, posebno njenih najmoćnijih članica, ali će biti i zahtjeva.

Orban i Dodik

Mađarska je u prethodnom periodu imala specifične odnose s pojedinim političkim akterima u BiH, konkretno prema Miloradu Dodiku i njemu bliskim ljudima. Očekujete li promjenu tog pristupa?

- Apsolutno. Riječ je i o dimenziji ličnih političkih odnosa. Može se očekivati distanciranje od aktera koji su otvoreno podržavali Orbana. Takav trend već je vidljiv u odnosu prema vlastima u Srbiji, što ne iznenađuje, imajući u vidu kontroverze oko „terorističkog napada“. Takvi događaji dugoročno naruše političko povjerenje i teško se zaboravljaju. Očekujem i nadam se boljim međudržavnim odnosima BiH i Mađarske.

Ubrzani evropski put BiH

Da li bi nova vlast u Budimpešti mogla zauzeti konstruktivniji stav prema evropskom putu BiH?

- I prethodna Orbanova vlast je deklarativno podržavala ubrzanu integraciju zemalja zapadnog Balkana u EU. Problem je, međutim, bio u tome što je istovremeno pružala otvorenu podršku destruktivnim, antievropskim i proruskim akterima, čime je njena politika poprimala obilježja političkog licemjerja. U tom smislu, zaokret u politici prema regionu mogao bi biti značajan. Nacionalni interes Mađarske podrazumijeva stabilno i mirno susjedstvo, a to pretpostavlja integraciju svih zemalja u EU. Stoga je realno očekivati da će nova vlast na konstruktivniji i konzistentniji način podržavati ubrzanu evropsku integraciju BiH.