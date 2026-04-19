Rusi ponudili pomoć u uklanjanju obogaćenog uranija iz Irana

SAD i Iran i dalje imaju ozbiljno neslaganje oko pitanja obogaćenog uranija, koje je jedna od ključnih tačaka njihovih pregovora.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi Iran trebao predati svoj obogaćeni uranij, nakon čega bi on bio prebačen u SAD.

Tu tvrdnju je iranski zamjenik ministra vanjskih poslova odbacio, ocijenivši je kao „neprihvatljivu“.

S druge strane, direktor ruske državne kompanije za nuklearnu energiju Rosatom poručio je da je ta firma spremna pomoći u eventualnom uklanjanju obogaćenog uranija iz Irana.

Aleksej Lihačov naveo je i da Rosatom pažljivo prati razvoj mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana.