Tramp će javno čitati Bibliju nakon sukoba sa papom i obrisane objave na kojoj je prikazan kao Isus

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp učestvovat će u javnom čitanju Biblije, dok njegova administracija nastavlja s praksom jačeg uključivanja religijskih, posebno kršćanskih elemenata u zvanične državne aktivnosti.

Kako su saopćili organizatori događaja „Amerika čita Bibliju“, Tramp je planirao da u utorak, 21. aprila, putem video-linka iz Ovalnog ureda pročita citate iz Svetog pisma.

Njegovo učešće u sedmici čitanja Biblije privuklo je dodatnu pažnju zbog nedavnih političkih i javnih kontroverzi, uključujući reakcije na njegove izjave o ratu u Iranu, kao i objavu generisanu vještačkom inteligencijom koja je prikazivala njegov lik u religijskom kontekstu, a koja je kasnije uklonjena.

Prema organizatorima, u video-poruci Tramp bi trebao pročitati odlomak iz Druge knjige ljetopisa:

- Ako se moj narod, koji se zove mojim imenom, ponizi i pomoli i potraži moje lice i okrene se od svojih zlih puteva, tada ću ga uslišiti s neba, oprostiti njegov grijeh i izliječiti njegovu zemlju - prenosi CNN.