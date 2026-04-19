Barak Obama i Zohran Mamdani oduševili djecu: Pjesma i druženje u vrtiću obilježili njihov susret

Akteri ovog događaja nakon druženja nisu bili dostupni za pitanja medija.

Susret se odigrao u opuštenoj atmosferi jednog vrtića, gdje su dvojica političara provela vrijeme čitajući djeci knjigu "Alone and Together", nakon čega su s mališanima otpjevali i poznatu dječiju pjesmu "The Wheels on the Bus".

Bivši predsjednik SAD, Barak Obama (Barack Obama), jučer je po prvi put održao sastanak s gradonačelnikom Nju Jorka (New Yorka), Zohranom Mamdanijem.

Mentorstvo Mamdaniju

Obama, koji i dalje važi za ključnu figuru Demokratske stranke nakon dva predsjednička mandata, ponudio je svoju pomoć i mentorstvo 34-godišnjem Mamdaniju.

Ovaj mladi političar, poznat po svom progresivnom programu, harizmi i statusu zvijezde u usponu, smatra se jednim od najperspektivnijih novih lica unutar demokratskih redova.

Zohran Mamdani, koji se deklariše kao demokratski socijalist, preuzeo je upravljanje Nju Jorkom u januaru.

Njegova kampanja bila je snažno usmjerena na olakšavanje troškova života radničkoj klasi i reformu gradske uprave u korist običnih građana.

Iako je tek nedavno obilježio prvih 100 dana mandata, Mamdani se trudi balansirati odnose i s republikanskom administracijom.

Mamdani i Tramp

Iako je već dva puta boravio u Bijeloj kući (u novembru i februaru) kako bi s Donaldom Trampom (Trump) razgovarao o ključnim pitanjima za Nju Jork, odnosi između gradonačelnika i predsjednika su se naglo zaoštrili.

Uprkos ranijim pokušajima saradnje, Trump je nedavno putem društvenih mreža oštro napao Mamdanija, optuživši ga da svojom poreznom politikom "uništava grad".

Također, uputio je direktnu prijetnju o obustavi saveznih sredstava namijenjenih New Yorku.