Primirje u Libanu: Ruševine na sve strane, vojska počela obnovu mostova

Libanska vojska saopćila je da je ponovo otvorila cestu i započela sanaciju mostova na jugu zemlje koji su bili oštećeni u izraelskim zračnim napadima, trećeg dana primirja između Hezbolaha i Izraela.

Navodi se da su pripadnici vojske u proteklim danima radili na popravci više saobraćajnica, te da je u potpunosti ponovo otvorena cesta između Hardalija i Nabatieha. Istovremeno je djelimično osposobljen most Burdž Rahal–Tir, dok su radovi na obnovi mosta između Tajr Falsaja i Tira još u toku, nakon štete izazvane izraelskim napadima.

Prema tvrdnjama vojske, napadi na mostove preko rijeke Litani, oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice, gotovo su odsjekli jug Libana od ostatka zemlje. Otvaranje mosta Kasmije omogućilo je dijelu raseljenih da se vrate u svoja mjesta i provjere stanje domova. Ipak, mnogi i dalje oklijevaju zbog nestabilnog primirja koje je na snazi od 2. marta.

U Saidi je zabilježen pojačan saobraćaj prema Bejrutu, jer se dio raseljenih vraća u privremena skloništa. U međuvremenu, zvaničnik Hezbolaha Mahmud Kamati pozvao je stanovništvo da ne žuri s povratkom, već da sačeka odobrenje.

– Možete pregledati (svoje domove), ali nemojte napuštati mjesta gdje ste se sklonili. (…) Čuvajte se izraelske dvostruke igre, ovo je samo privremeno primirje.