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IMAO MOŽDANI UDAR

Pogoršalo se stanje ratnog zločinca Mladića: Ima problema sa govorom, sin mu sutra hitno leti u Hag

Mladić je prethodno pretrpio najmanje dva moždana udara i nekoliko operacija, a u Hagu izdržava kaznu doživotne robije

Ratko Mladić. AP

B. S.

19.4.2026

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić doživio je moždani udar prije nekoliko dana, a najnovije informacije iz Haga kažu da mu je zdravstveno stanje pogoršano.  

Njegov sin Darko Mladić je za RIA Novosti izjavio kako je njegov otac izuzetno slab, da ima poteškoća sa govorom i da ne može sam da ustane ili sjedi na krevetu.

-Ja lično sutra letim u Hag. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić također će sutra odvojeno posjetiti generala Mladića kao predstavnik Vlade Srbije. Ljekari, kardiolog i neurolog, odlaze u utorak, 21. aprila i moći će da ga pregledaju tek u srijedu 22. aprila. Njegovo stanje se pogoršalo - rekao je Darko Mladić.

Zatvorska dokumentacija također potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, a porodica ratnog zločinca trenutno čeka odgovor od Mehanizma na zahtjev Rusije i Srbije Vijeću sigurnosti UN-a za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga, prenosi Srna.

Ratko Mladić je prethodno pretrpio najmanje dva moždana udara i nekoliko operacija, a u Hagu izdržava kaznu doživotne robije.

# ZDRAVSTVENO STANJE
# HAG
# RATKO MLADIĆ
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