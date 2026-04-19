Analiza gubitaka: Kako je skoro 50 dana ratovanja s Iranom rezultiralo naftnim manjkom od 50 milijardi dolara

Otkako je rat sa Iranom počeo prije 50 dana, svijet je izgubio više od 50 milijardi dolara vrijedne sirove nafte koja nije proizvedena, a posljedice te krize osjećat će se mjesecima, pa i godinama koje dolaze, prema procjenama analitičara i proračunima agencije Reuters. Svjetsko tržište Abaz Aragči (Abbas Aragchi) Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da je Horrmuški moreuz otvoren nakon sporazuma o prekidu vatre postignutog u Libanu, dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) rekao da vjeruje da će sporazum o okončanju rata sa Iranom doći "uskoro", iako tajming i dalje ostaje nejasan.

Više od 500 miliona barela sirove nafte i kondenzata izbačeno je sa svjetskog tržišta, od početka krize krajem februara. Od početka krize krajem februara, prema podacima Kplera (privatna analitička i data kompanija koja se bavi praćenjem energetskih i robnih tržišta, posebno nafte, gasa i brodskog transporta), što predstavlja najveći poremećaj u snabdijevanju energentima u modernoj historiji. Drugim riječima, 500 miliona barela nafte izgubljenih za tržište jednako je smanjenju globalne potražnje u avio-saobraćaju tokom 10 sedmica, potpunom obustavljanju drumskog saobraćaja svih vozila u svijetu tokom 11 dana ili izostanku nafte za globalnu ekonomiju tokom pet dana, rekao je Ijan Muat, glavni analitičar u kompaniji "Vud Mekenzi".

Skoro jednomjesečnoj potražnji za naftom u Sjedinjenim Američkim Državama, ili više od mjesec dana ukupne potrošnje nafte u cijeloj Evropi, prema procjenama Rojtersa. Približno šestogodišnjoj potrošnji goriva američke vojske, na osnovu godišnje upotrebe od oko 80 miliona barela u fiskalnoj 2021. godini. Količini goriva dovoljnoj da pokreće svjetsku međunarodnu brodarsku industriju oko četiri mjeseca. Ključne činjenice Zalivske arapske zemlje izgubile su u martu oko osam miliona barela dnevno proizvodnje sirove nafte, što je gotovo jednako ukupnoj proizvodnji Ekson mobajla i Ševrona, dvije najveće naftne kompanija na svijetu. Izvoz avionskog goriva iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina i Omana pao je sa oko 19,6 miliona barela u februaru na svega 4,1 milion barela u martu i aprilu zajedno, prema podacima Kplera.

Taj gubitak izvoza bio bi dovoljan za oko 20.000 povratnih letova između njujorškog aerodroma Džon F. Kenedi i londonskog aerodroma Hitrou, prema procjenama Reutersa. Pošto se cijena sirove nafte od početka sukoba u prosjeku kretala oko 100 dolara po barelu, te izgubljene količine predstavljaju oko 50 milijardi dolara izgubljenih prihoda, rekao je Johanes Raubal, viši analitičar za sirovu naftu u Kpleru. To je ekvivalentno smanjenju godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Njemačke za jedan posto, ili približno ukupnom BDP manjih država poput Letonije ili Estonije. Potpuni oporavak mogao bi da traje godinama Iako je iranski ministar spoljnih poslova Aragči rekao da je Hormuški moreuz otvoren, očekuje se da će oporavak proizvodnje i tokova snabdijevanja biti spor. Globalne kopnene zalihe sirove nafte smanjene su za oko 45 miliona barela samo u aprilu, prema podacima Kplera.