Nova energetska ruta: Naftovod Basra-Džejhan kao alternativa Hormuškom moreuzu

Izgradnja naftovoda Basra–Džejhan mogla bi poslužiti kao ključni odgovor na izazove energetske sigurnosti u regiji, naročito zbog nestabilnosti i rizika koje nosi transport kroz Hormuški moreuz.

Prema mišljenju direktora Međunarodne agencije za energiju, Fatiha Birola, ovaj projekat predstavlja strateško rješenje u kriznim vremenima.

Odlična prilika

Osim sigurnosnog aspekta, turski list Hürriyet navodi da bi novi naftovod mogao biti izvanredna prilika ("zlatna prilika") ne samo za ekonomiju Turske, već i za stabilnost cjelokupnog svjetskog energetskog tržišta.

Osnovni koncept projekta podrazumijeva transport sirove nafte sa naftnih polja na jugu Iraka (područje Basre) direktno do turske luke Džejhan, čime se osigurava direktan izlaz energenata na Sredozemno more.

Basra-Džajhan se smatra alternativom rutama kroz Hormuški moreuz, koje su podložne geopolitičkim rizicima.

Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je za *Hürriyet* na marginama foruma u Antaliji da nestabilnost u Hormuškom moreuzu primorava na potragu za alternativnim pravcima snabdijevanja naftom.

Politička koordinacija

Prema njegovim riječima, projekat transporta nafte iz Iraka preko Turske istovremena rješava nekoliko problema: obezbjeđivanje stabilnog izvoza za Bagdad, jačanje uloge Ankare kao energetskog čvorišta i povećanje energetske sigurnosti Evrope.

Ekspert naglašava da bi realizacija tog projekta zahtijevala političku koordinaciju između Turske i Iraka, kao i privlačenje međunarodnog finansiranja, uključujući i finansiranje iz evropskih zemalja zainteresovanih za diverzifikaciju snabdijevanja.

- Otvaranje Hormuškog moreuza bila je dobrodošla vijest. Međutim, pošto je zatvoren jednom za svagda, a prijetnja njegovog zatvaranja sada će visiti nad svim akterima poput Damoklovog mača, napori za diverzifikaciju i pronalaženje alternativnih ruta, alternativnih tehnologija i alternativnih goriva nastaviće se istim tempom - istakao je Birol.

Prema njegovim riječima, energetski objekti u regionu, uključujući rafinerije nafte i gasa i terminale za tečni prirodni gas (LNG), pretrpjeli su značajnu štetu.

- Ukoliko se ova šteta ne popravi, biće sve teže ponovo ih aktivirati. Posebno, kada se naftna i gasna polja deaktiviraju, njihova rehabilitacija može potrajati znatno dugo - upozorio je on.

Tvrdnje Vašingtona

Pomorske snage Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC) ponovo su blokirale Hormuški moreuz od subote uveče i to će se nastaviti dok se američka pomorska blokada potpuno ne ukine, navodi se u saopćenju pres službe IRGC.

Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obje strane Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi približno 20 posto svjetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Vašington tvrdi da brodovi koji nisu iranski mogu slobodno da prolaze kroz Hormuški moreuz sve dok ne plaćaju teheranske tranzitne takse. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje taksi, ali su razgovarale o takvim planovima.



