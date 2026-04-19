Teške optužbe iz Bijele kuće: Tramp tvrdi da je Iran pogazio primirje

Džonatan Karl (Jonathan Karl), glavni dopisnik ABC Newsa iz Vašingtona (Washingtona), izvijestio je na platformi X da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Tvrdi kako mu je Tramp rekao da je Iran počinio "ozbiljno kršenje" primirja, ali da i dalje vjeruje kako može postići mirovni sporazum.

Nije precizirao šta tačno smatra kršenjem primirja.

- Sporazum će se dogoditi. Na ovaj ili onaj način. Na lijep način ili na teži način. Dogodit će se. Možete me citirati - rekao je predsjednik SAD.