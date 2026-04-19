Tramp: Ako ne prihvate dogovor, uništit ćemo svaku elektranu i svaki most, vrijeme je da se mašina za ubijanje zaustavi

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je na Truth Socialu da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre kada su odlučili jučer da zapucaju u Hormuškom moreuzu.

- Mnogi od tih metaka bili su usmjereni na francuski brod i teretnjak iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lijepo, zar ne? Moji predstavnici odlaze u Islamabad, u Pakistan - bit će tamo sutra uveče radi pregovora. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da to i ne znaju, a oni su ti koji gube sa zatvorenim prolazom, 500 miliona dolara dnevno - napisao je Tramp.

On je dodao da "SAD ne gube ništa".

- Zapravo, mnogi brodovi su upravo sada krenuli ka SAD, Teksasu, Luizijani i Aljasci, da se utovare, zahvaljujući IRGC (Revolucionarnoj gardi), koji uvijek žele da budu "opasni momci"! Nudimo veoma pošten i razuman dogovor, i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne učine, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više finog momka! Past će brzo, past će lako i, ako ne prihvate dogovor, bit će mi čast da uradim ono što mora da se uradi, a što je Iranu trebalo da urade drugi predsednici u posljednjih 47 godina. Vrijeme je da se iranska mašina za ubijanje zaustavi - dodao je.