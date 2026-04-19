Tramp: Američki predstavnici idu u Pakistan na pregovore s Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da američki predstavnici putuju u Pakistan na pregovore s Iranom, optužujući Teheran za kršenje sporazuma o prekidu vatre u Hormuškom moreuzu.

- Iran je jučer odlučio ispaliti metke u Hormuškom moreuzu, što predstavlja potpuno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre. Mnogi od njih bili su usmjereni na francuski brod i teretni brod iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lijepo, zar ne? Moji predstavnici idu u Pakistan na pregovore, bit će tamo sutra navečer - kazao je Tramp.

Dodao je da su iranske aktivnosti oko strateški važnog plovnog puta kontraproduktivne, prenosi CNN.

- Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da toga nisu ni svjesni, i oni su ti koji gube zatvorenim prolazom, 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Američke Države ne gube ništa - tvrdi Tramp.

Naglasio je i da se zbog toga mijenjaju obrasci brodskog prometa.

- U stvari, mnogi brodovi se upravo sada kreću prema SAD-u, Luizijani i Aljasci na utovar - objasnio je.

Istakao je da SAD predlaže dogovor koji naziva poštenim i razumnim.

- Brzo će pasti, lako će pasti i, ako ne prihvate dogovor, bit će mi čast učiniti ono što se mora učiniti, što su drugi predsjednici trebali učiniti Iranu posljednjih 47 godina. Vrijeme je da iranska mašina za ubistvo završi - zaključio je Tramp u obraćanju.