Video / Dramatičan snimak s tankera u Hormuškom moreuzu: "Dali ste odobrenje za prolaz, a sada pucate"

- Ovdje motorni brod Sanmar Herald. Dali ste mi odobrenje za prolaz. Drugi sam na vašem popisu. A sada pucate. Pustite me da se vratim - rekao je kapetan.

Pojavila se audiosnimka na kojoj kapetan indijskog naftnog tankera preklinje iransku mornaricu nakon što je na brod otvorena vatra u Hormuškom moreuzu. Radioveza između kapetana tankera "Sanmar Herald" i iranskih snaga zabilježena je nakon što je na plovilo pucano u ovom ključnom pomorskom prolazu, prenosi Metro.

Podaci o praćenju kretanja broda pokazuju da je naftni tanker pokušao napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški moreuz, nakon čega se okrenuo i počeo se udaljavati od zone incidenta.

Oštro upozorenje

Iranska mornarica oglasila se oštrim upozorenjem.

- Upozoravamo da nijedan brod, bez obzira na vrstu, ne smije napuštati svoja sidrišta u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Svaki pokušaj približavanja Hormuškom moreuzu smatrat će se saradnjom s neprijateljem, a brod koji prekrši zabranu bit će meta - dodaje se u saopćenju.

Ponovno zatvaranje moreuza

Do incidenta je došlo uprkos tome što je Iran manje od 24 sata ranije objavio da će ovaj strateški plovni put biti "potpuno otvoren" tokom trajanja aktuelnog sporazuma o prekidu vatre. Ipak, moreuz je ponovo zatvoren jučer ujutro kao odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Združeno vojno zapovjedništvo Irana saopćilo je da je "nadzor nad Hormuškim moreuzom vraćen u prethodno stanje... pod strogim upravljanjem i kontrolom oružanih snaga".

Dodali su da će blokada prolaza ostati na snazi sve dok traje američka blokada.

Za Iran, zatvaranje moreuza – uvedeno nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat tokom pregovora o nuklearnom programu Teherana – predstavlja jedno od najmoćnijih sredstava pritiska, kojim utiče na svjetsku ekonomiju i nanosi političku štetu predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump).

Reakcije i stanje na tržištima

Američki predsjednik jučer je izjavio da se NATO može "držati po strani" od Bliskog istoka, "osim ako ne žele ukrcavati naftu na svoje brodove".

Zemlje članice NATO-a odbile su Trampove ponovljene pozive da učestvuju u nasilnom otvaranju plovnog puta, koji je Iran efektivno zatvorio nakon američkog i izraelskog napada.

Cijena sirove nafte Brent pala je u petak poslijepodne za više od 10 posto, na nešto iznad 89 američkih dolara po barelu, dok su berze širom Evrope zabilježile rast.

Indeks FTSE 100 porastao je za 0,6 posto na 10.656 bodova, njemački DAX skočio je za 2 posto, a francuski CAC 40 za 1,7 posto.

Sjedinjene Američke Države i Iran trenutno se nalaze u krhkom primirju koje bi trebalo trajati do 22. aprila, dok su Izrael i Liban započeli desetodnevni prekid vatre.