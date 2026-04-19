Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila u Istočno more

Sjeverna Koreja danas je testirala više balističkih projektila kratkog dometa, saopćila je južnokorejska vojska, što predstavlja najnoviji u nizu lansiranja ove nuklearno naoružane države.

Današnja lansiranja nadovezuju se na seriju testiranja oružja koje je Pjongjang proveo posljednjih sedmica, uključujući balističke rakete, protivbrodske krstareće rakete i kasetnu municiju.

- Naša vojska je detektovala nekoliko balističkih projektila kratkog dometa ispaljenih u Istočno more iz područja Sinpo u Sjevernoj Koreji oko 6.10 - saopćio je Združeni štab Južne Koreje, misleći na vodenu površinu poznatu i kao Japansko more.

Hitan sastanak

Dodali su da su projektili preletjeli približno 140 km te da obavještajne službe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) provode detaljnu analizu njihovih tačnih karakteristika.

Seul održava čvrst zajednički odbrambeni stav sa svojim saveznikom SAD-om, koji ima oko 28.000 vojnika raspoređenih u Južnoj Koreji radi zaštite od prijetnji sa sjevera, te će "snažno odgovoriti na svaku provokaciju".

Ured predsjednika Južne Koreje saopćio je da je održan hitan sastanak sigurnosnih službi povodom lansiranja.

Analitičari smatraju da testovi signaliziraju novo odbijanje Sjeverne Koreje da popravi narušene odnose sa Seulom.

Nove provokacije

Ovog mjeseca jedan visoki sjevernokorejski zvaničnik nazvao je Južnu Koreju "najneprijateljskijom državom", vraćajući termin koji je ranije koristio lider Kim Jong-un.

Sjeverna Koreja podložna je brojnim sankcijama Ujedinjenih nacija koje zabranjuju razvoj nuklearnog oružja i upotrebu balističke raketne tehnologije, ograničenjima koja ta zemlja kontinuirano krši.

- Pjongjang mora odmah obustaviti uzastopne raketne provokacije koje povećavaju tenzije - saopćilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje.

Dodaje se da bi Sjeverna Koreja trebala aktivno učestvovati u naporima vlade Južne Koreje za uspostavljanje mira.

Ranije u aprilu, sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un nadgledao je testiranja strateških krstarećih raketa lansiranih s ratnog broda, a zvanične fotografije prikazuju ga kako prati lansiranja okružen vojnim zvaničnicima.

Ta testiranja izvedena su s broda Choe Hyon, jednog od dva razarača od 5.000 tona u arsenalu Sjeverne Koreje, koji su porinuti prošle godine u sklopu nastojanja Kim Jong Una da ojača pomorske kapacitete zemlje.

Sjeverna Koreja također gradi još dva razarača iste klase da bi dodatno ojačala svoju flotu.

Osim toga, ova država poslala je Rusiji kopnene trupe i artiljerijsku municiju kao podršku invaziji na Ukrajinu, a posmatrači smatraju da zauzvrat dobija vojnu tehnologiju iz Moskve, prenosi AFP.