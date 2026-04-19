Sančez: Vrijeme je da EU raskine sporazum s Izraelom

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) i socijalistička kandidatkinja Marija Hesus Montero (María Jesús Montero) potvrdili su danas na skupu Socijalističke radničke stranke u Gibraleonu da će od Evropske unije zatražiti raskid Sporazuma o pridruživanju s Izraelom. Sančez je tokom predizbornog skupa pod sloganom "Branimo javne usluge" u pokrajini Uelva poslao jednu od najsnažnijih vanjskopolitičkih poruka posljednjih sedmica, prenosi Euronews.

- Španska vlada će ovog utorka Evropi predložiti da Evropska unija raskine sporazum o pridruživanju s Izraelom - poručio je premijer okupljenim pristalicama. Dodao je da je Španija "prijatelj Izraela", ali da ne podržava postupke njegove vlade te je pozvao ostale evropske zemlje da se pridruže ovoj inicijativi.

Ovakva najava nije došla iznenada. Sančez je nekoliko dana ranije već pozvao EU da suspenduje Sporazum o pridruživanju s Izraelom nakon, kako je naveo, najtežeg izraelskog napada na Liban od početka ofanzive. Danas je taj apel pretvoren u konkretno obećanje s jasno naznačenim rokom za djelovanje.

- Vrijeme je da EU raskine Sporazum o pridruživanju s Izraelom. Nemamo ništa protiv izraelskog naroda, naprotiv. Ali vlada koja krši međunarodno pravo, a time i načela i vrijednosti EU, ne može biti naš partner. Ne ratu - istakao je Sančez.

Dugotrajni diplomatski sukob

Stav Španije prema ovom sukobu zaoštrava se već mjesecima. Sančez je, zajedno s Irskom, ranije pozvao na hitnu reviziju sporazuma između EU i Izraela, naglašavajući da je poštovanje ljudskih prava i demokratskih principa "ključni element" tog odnosa.

Na Evropskom forumu Pulse 2026 u Barseloni, Sančez je izjavio da Izrael "gazi i krši" više odredbi Sporazuma o pridruživanju te poručio da je Španija "spremna poduzeti taj korak zajedno s mnogim drugim evropskim zemljama".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) odgovorio je optužbama da Španija vodi "diplomatski rat", na što je Sančez uzvratio insistiranjem da se rasprava prenese na nivo evropskih institucija.

Španski prijedlog ne dolazi iz izolacije. Belgija, Slovenija, Finska, Francuska, Irska, Luksemburg, Portugal i Švedska ranije su podržale slične inicijative, dok su im se usprotivile Bugarska, Hrvatska, Kipar, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija i Litvanija.

Evropska unija je najveći trgovinski partner Izraela, a vrijednost međusobne razmjene premašuje 45 milijardi eura godišnje. Svaka eventualna suspenzija ili raskid sporazuma imala bi značajne ekonomske i političke posljedice. Revizija sporazuma već je utvrdila "naznake" da Izrael nije ispunio određene obaveze u vezi s ljudskim pravima, iako dio diplomata smatra da to ne mora nužno dovesti do njegovog ukidanja.

Rat kao pozadina

Sančez se na skupu obratio i onima "koji su započeli ovaj rat", pozivajući ih da ga zaustave i "obuzdaju" Netanjahua. Odabir predizbornog skupa za ovu poruku nije slučajan, jer premijer nastoji dodatno pozicionirati Španiju na evropskoj sceni, ali i učvrstiti podršku među biračima u Andaluziji.

- Molim one koji su započeli ovaj rat da ga zaustave i obuzdaju Netanjahua. Španska vlada će ovog utorka Evropi predložiti da EU raskine sporazum o pridruživanju s Izraelom. Mi smo narod prijateljski nastrojen prema Izraelu, ali se ne slažemo s postupcima njegove vlade. Pozivam sve zemlje EU da podrže ovaj španski prijedlog - rekao je Sančez.

Građanska inicijativa "Pravda za Palestinu" već je prikupila više od milion potpisa kojima se pozivaju države članice da raskinu sporazum između EU i Izraela, čime je premašen prag koji obavezuje Evropsku komisiju da razmotri ovo pitanje. Španski prijedlog tako ima i snažnu podršku javnosti, iako ga u Briselu očekuje složen i neizvjestan politički proces.