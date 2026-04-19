Tramp potpisao uredbu o proširenju pristupa psihodeličnim tretmanima za mentalna stanja

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu s ciljem proširenja pristupa određenim psihodeličnim supstancama za liječenje mentalnih stanja, uključujući depresiju i anksioznost, javlja Anadolu.

Direktiva dodjeljuje 50 miliona dolara federalnih sredstava za poboljšanje pristupa ovim terapijama i nalaže Upravi za hranu i lijekove (FDA) da ubrza proces revizije za supstance kao što su psilocibin i ibogain.

Ubrzanje procjene

NPR News je u subotu izvijestio o ovom razvoju događaja, ističući nastojanje administracije da ubrza regulatornu procjenu tretmana potpomognutih psihodelicima.

Uz predsjednika su bili sekretar za zdravstvo i ljudske resurse Robert F. Kenedi mlađi i dr. Mehmet Oz, koji obavlja dužnost administratora centara za Medicare i Medicaid usluge.

Očekuje se da će FDA sljedeće sedmice izdati vaučere nacionalnog prioriteta za tri psihodelična lijeka, što je potez za koji je povjerenica Meri Makari rekla da bi mogao omogućiti završetak revizija u roku od nekoliko sedmica. To bi označilo prvi put da je agencija primijenila ubrzanu proceduru za psihodelike.

Dio rješenja nacionalne krize

Na ceremoniji potpisivanja, predsjednik je ovu inicijativu predstavio kao dio rješavanja nacionalne krize mentalnog zdravlja, uključujući samoubistva.

U uredbi se navodi: "Danas više od 14 miliona odraslih Amerikanaca ima ozbiljnu mentalnu bolest, definisanu kao dijagnostikovani mentalni, bihevioralni ili emocionalni poremećaj, a oko 8 miliona koristi lijekove na recept za ova stanja."

Tramp je istakao izvještaje o uspjehu psihodeličnih lijekova testiranih na aktivnom vojnom osoblju i veteranima s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP). Ministarstvo za pitanja veterana trenutno je uključeno u najmanje pet kliničkih ispitivanja koja uključuju ove supstance u Njujorku, Kaliforniji i Oregonu.

Psihodelici, poznati i kao halucinogeni, klasa su psihoaktivnih supstanci koje proizvode promjene u percepciji, raspoloženju i kognitivnim procesima.