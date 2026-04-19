Preminuo član škaljarskog klana: Nedavno izrešetan pred ženom i bebom

Krsto Vujić, koji je prema evidencijama sigurnosnih službi označen kao jedan od vođa hercegnovskog ogranka škaljarskog klana, preminuo je nekoliko dana nakon napada na njega u Barseloni.

Ovu informaciju, nezvanično, prenosi crnogorski portal "Dan", pozivajući se na više izvora.

Da je Vujić preminuo potvrdio je i njegov advokat Ognjen Radić, koji ga zastupa u postupcima koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici.

Preminuo u bolnici

Kako je Radić naveo, Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata. Nalazio se u kritičnom stanju usljed teških povreda zadobijenih u napadu, koje su se dodatno pogoršale tokom jučerašnjeg dana.

O Vujiću su mediji ranije izvještavali u kontekstu sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Osim suđenja u kojem je jedan od optuženih za ubistvo Šćepana Roganovića, protiv njega su pokrenuti i postupci od strane Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje na krijumčarenje kokaina.

Upucan dok je ručao

Vujić je ranjen u utorak, 14. aprila, oko 16 sati, dok je ručao sa partnericom i bebom na terasi bara "Kibo" u naselju Dijagonal Mar u Barseloni. Prema pisanju španskih medija, na njega je ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga četiri pogodila. Jedan zalutali metak pogodio je i slučajnu prolaznicu, koja je zadobila lakše povrede.

Svjedoci pucnjave ispričali su da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili prema stolu za kojim se nalazila meta. Nakon ispaljenih hitaca, Vujić je ostao ležati na podu s više prostrelnih rana, uključujući i povrede u predjelu vrata.

Prema izjavama svjedoka, napadači su pobjegli u suprotnim smjerovima, a jedan od njih je, kako se sumnja, odbacio predmet u obližnje žbunje. Policija je pretražila područje, ali oružje korišteno u napadu nije pronađeno.

Prema ranijim navodima, vlasnik objekta u kojem se dogodila pucnjava također je srbijanskog porijekla. Kako prenosi "ABC", riječ je o Nenadu Vinčiću, pripadniku balkanskog kriminalnog miljea, kojeg je Civilna garda uhapsila u Barseloni 2018. godine zbog trgovine kokainom i heroinom.