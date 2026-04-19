Papa kaže da govor o "tiranima" nije bio usmjeren na Trampa

Papa Lav poručio je da nije imao namjeru ulaziti u raspravu s Donaldom Trampom (Donald Trump) kada je ranije ove sedmice u jednom govoru kritikovao "tirane" zbog trošenja milijardi na ratove. Sveti Otac pojasnio je da su njegove izjave, izrečene nekoliko dana nakon javnog spora s američkim predsjednikom, napisane dvije sedmice ranije, "mnogo prije nego što me predsjednik uopće komentarisao". O tome piše BBC.

- Ipak, dogodilo se da je to protumačeno kao da ponovo pokušavam ući u prijepor s predsjednikom, što mi uopće nije u interesu - rekao je novinarima jučer tokom leta za Angolu. Papa, koji se nalazi na afričkoj turneji, naglasio je da se zbog "političke situacije stvorene Trampovim komentarima razvio određeni narativ koji nije bio tačan".

Kao odgovor na ove izjave, američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), koji se u odrasloj dobi preobratio na katoličanstvo, rekao je da je "zahvalan papi Lavu što je to pojasnio".

- Iako medijski narativ neprestano potiče sukobe, a stvarna neslaganja su se događala i događat će se, stvarnost je često mnogo složenija - dodao je Vens.

Govor o "tiranima" i gospodarima rata

Tokom govora u Kamerunu u četvrtak, Papa je kritikovao lidere koji "zatvaraju oči pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok resursa potrebnih za oporavak, obrazovanje i obnovu nema nigdje".

- Gospodari rata prave se da ne znaju kako je za uništenje dovoljan tek trenutak, a za obnovu često nije dovoljan ni čitav život - rekao je.

Papa je također osudio "beskrajni krug destabilizacije i smrti" u jednoj regiji Kameruna "natopljenoj krvlju", koja je gotovo desetljeće pogođena pobunom. Neki su njegove riječi protumačili kao aluziju na Trampa, koji je kasnije novinarima izjavio:

- Papa može reći što god želi, i ja želim da kaže što želi, ali ja se s tim ne moram složiti.

Početak spora oko Irana

Podsjetimo, početkom sedmice Tramp je oštro kritikovao prvog američkog papu, koji je bio glasan kritičar američko-izraelske vojne operacije u Iranu, nazvavši ga "užasnim za vanjsku politiku". Kritiku je iznio nakon što je Papa izrazio zabrinutost zbog Trampove prijetnje da će "cijela civilizacija nestati" ukoliko se Iran ne povinuje američkim zahtjevima za okončanje rata i otvaranje Hormuškog moreuza.

Predsjednik je tada rekao kako "nije njegov veliki obožavatelj" te ga nazvao "slabim po pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku". Tramp je također objavio fotografiju generisanu umjetnom inteligencijom na kojoj je prikazan kao lik nalik Isusu, koju je kasnije uklonio.

Ranije ove sedmice, prije Papinog govora o "tiranima", potpredsjednik Vens pozvao je Vatikan da se "drži pitanja morala".

Turneja poglavara Katoličke crkve po Africi obuhvata posjete u 11 gradova u četiri zemlje. Riječ je o njegovom drugom velikom međunarodnom putovanju otkako je prošle godine izabran za papu, što dodatno potvrđuje značaj katoličanstva na afričkom kontinentu.

Prema podacima iz 2024. godine, više od petine katolika u svijetu, odnosno oko 288 miliona ljudi, živi u Africi.