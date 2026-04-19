Video / Veliki požar progutao 1.000 kuća u plutajućem selu

Oko 1.000 od približno 1.200 kuća uništeno je u požaru u Kampung Bahagiji, plutajućem selu u obalnom gradu Sandakanu, prenijela je državna novinska agencija Bernama.

Vlasti su pokrenule operaciju spašavanja i pomoći nakon što je veliki požar rano u nedjelju zahvatio plutajuće selo u Maleziji, spalivši stotine kuća, javlja Anadolu.

Više od 9.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom uslijed požara.

Izgorjela je površina od preko četiri hektara, pri čemu su uslovi oseke ometali napore da se osigura dovoljno vode na otvorenom za operacije gašenja požara, navodi šef vatrogasne i spasilačke stanice Sandakan, Jimmy Lagung.

Premijer Anwar Ibrahim izjavio je da je šokiran saznanjem o požaru, dok federalna vlada i vlada države Sabah koordiniraju osnovnu pomoć i privremeni smještaj za žrtve.

Lagung je rekao da je na lice mjesta upućeno na desetine vatrogasaca nakon što je stanica primila poziv o požaru u nedjelju u 01:32 sata (19:32 GMT+2 u subotu).

Lokacija je proglašena područjem katastrofe u 04:00 sata (22:00 GMT+2 u subotu).

Operacija gašenja požara završena je u nedjelju oko podneva, a izvještaja o žrtvama nije bilo.

Walter Kenson, šef Komiteta za upravljanje katastrofama distrikta Sandakan, ranije je izjavio da je pregledom sela utvrđeno da domovi pogođenih stanovnika „više nisu sigurni za život“.