Izrael nakon primirja podijelio područje južnog Libana na tri zone

Izraelska vojska objavila je mapu koja prikazuje ono što naziva "prednjom linijom odbrane", pokazujući gdje njene snage djeluju u južnom Libanu.

Prema izraelskim novinama "Yedioth Ahronoth", područje izraelskog upada proteže se istočno do onoga što vojska naziva "greben Cristofani", oko 12 kilometara od planine Hermon, s pogledom na cestu Bejrut-Damask.

Zona se također proteže do grada Khiama i područja Beaufort u središnjem južnom Libanu, dosežući Ras al-Bayda na zapadu, navodi se u izvještaju.

Vojska nije precizirala ukupnu veličinu područja, ali ministar odbrane Israel Katz rekao je da se upad proteže oko 10 kilometara u libansku teritoriju.

Prednja linija odbrane

Vojno saopštenje otkrilo je "prednju liniju odbrane" gdje snage operiraju u južnom Libanu, tvrdeći da je cilj spriječiti "direktne prijetnje" sjevernim izraelskim zajednicama.

Dodaje se da trenutno pet vojnih divizija i pomorske snage istovremeno operiraju južno od linije "kako bi demontirale lokacije terorističke infrastrukture Hezbollaha i spriječile direktne prijetnje zajednicama u sjevernom Izraelu".

Vojska je ranije u Libanu spominjala "Žutu liniju", sličnu oznaci koja se koristi u Pojasu Gaze.

Izraelski mediji izvještavaju da je takozvana žuta linija neslužbena granica povučena južno od rijeke Litani, paralelna s Plavom linijom duž granice i proteže se između 4 i 10 kilometara u libansku teritoriju.

Linija se proteže od Naqoure na zapadu do Khiama na sjeveroistoku, prolazeći kroz gradove uključujući Shaqru, Aita al-Shaab, Bint Jbeil i Adaisseh, prema izvještajima.

Ukupna površina između takozvanih žutih i plavih linija nije jasna, ali izraelski mediji su izvijestili da su izraelske snage prisutne u oko 55 gradova i sela u južnom Libanu.

Desetodnevno primirje

Kac je u petak izjavio da Izrael namjerava održati kontrolu nad svim područjima koja je okupirao u južnom Libanu tokom najnovije ofanzive.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u četvrtak desetodnevno primirje u Libanu nakon razgovora s libanskim predsjednikom Žozefom Aunom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je 2.294 ljudi, ranjeno 7.544, a raseljeno više od milion ljudi, prema službenim podacima.