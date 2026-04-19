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Izrael nakon primirja podijelio područje južnog Libana na tri zone

Ministar odbrane kaže da Izrael namjerava zadržati kontrolu nad svim područjima koja je okupirao

Izraelska vojska objavila mapu "prednje linije odbrane". Platforma X

M. Až.

19.4.2026

Izraelska vojska objavila je mapu koja prikazuje ono što naziva "prednjom linijom odbrane", pokazujući gdje njene snage djeluju u južnom Libanu.

Prema izraelskim novinama "Yedioth Ahronoth", područje izraelskog upada proteže se istočno do onoga što vojska naziva "greben Cristofani", oko 12 kilometara od planine Hermon, s pogledom na cestu Bejrut-Damask.

Zona se također proteže do grada Khiama i područja Beaufort u središnjem južnom Libanu, dosežući Ras al-Bayda na zapadu, navodi se u izvještaju.

Vojska nije precizirala ukupnu veličinu područja, ali ministar odbrane Israel Katz rekao je da se upad proteže oko 10 kilometara u libansku teritoriju.

Prednja linija odbrane

Vojno saopštenje otkrilo je "prednju liniju odbrane" gdje snage operiraju u južnom Libanu, tvrdeći da je cilj spriječiti "direktne prijetnje" sjevernim izraelskim zajednicama.

Dodaje se da trenutno pet vojnih divizija i pomorske snage istovremeno operiraju južno od linije "kako bi demontirale lokacije terorističke infrastrukture Hezbollaha i spriječile direktne prijetnje zajednicama u sjevernom Izraelu".

Vojska je ranije u Libanu spominjala "Žutu liniju", sličnu oznaci koja se koristi u Pojasu Gaze.

Izraelski mediji izvještavaju da je takozvana žuta linija neslužbena granica povučena južno od rijeke Litani, paralelna s Plavom linijom duž granice i proteže se između 4 i 10 kilometara u libansku teritoriju.

Linija se proteže od Naqoure na zapadu do Khiama na sjeveroistoku, prolazeći kroz gradove uključujući Shaqru, Aita al-Shaab, Bint Jbeil i Adaisseh, prema izvještajima.

Ukupna površina između takozvanih žutih i plavih linija nije jasna, ali izraelski mediji su izvijestili da su izraelske snage prisutne u oko 55 gradova i sela u južnom Libanu.

Desetodnevno primirje

Kac je u petak izjavio da Izrael namjerava održati kontrolu nad svim područjima koja je okupirao u južnom Libanu tokom najnovije ofanzive.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u četvrtak desetodnevno primirje u Libanu nakon razgovora s libanskim predsjednikom Žozefom Aunom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je 2.294 ljudi, ranjeno 7.544, a raseljeno više od milion ljudi, prema službenim podacima.

# IZRAEL
# LIBAN
# IDF
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