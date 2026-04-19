Ruski napad dronom oštetio školsku zgradu u Černihivu

Školska zgrada je oštećena u napadu ruskog drona Shahed na sjeveru Ukrajine u nedjelju, 19. godine, pri čemu je jedna osoba navodno povrijeđena.

Ekipe za hitne intervencije radile su na mjestu događaja kako bi uklonile ruševine i procijenile obim štete.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" 24. februara 2022. godine i tvrdila da je njen cilj zaštita ljudi u istočnom dijelu Ukrajine.

Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države održale su tri runde mirovnih pregovora ranije ove godine, ali su pregovori od tada stavljeni na čekanje, a i Moskva i Kijev su kao razlog za pauzu naveli fokus Vašingtona na iranski sukob.