Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINA

Ruski napad dronom oštetio školsku zgradu u Černihivu

Školska zgrada je oštećena u napadu ruskog drona Shahed na sjeveru Ukrajine u nedjelju, 19. godine, pri čemu je jedna osoba navodno povrijeđena

Ruski napad dronom oštetio školsku zgradu u Černihivu. Platforma X

Anadolija

19.4.2026

Školska zgrada je oštećena u napadu ruskog drona Shahed na sjeveru Ukrajine u nedjelju, 19. godine, pri čemu je jedna osoba navodno povrijeđena.

Ekipe za hitne intervencije radile su na mjestu događaja kako bi uklonile ruševine i procijenile obim štete.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" 24. februara 2022. godine i tvrdila da je njen cilj zaštita ljudi u istočnom dijelu Ukrajine.

Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države održale su tri runde mirovnih pregovora ranije ove godine, ali su pregovori od tada stavljeni na čekanje, a i Moskva i Kijev su kao razlog za pauzu naveli fokus Vašingtona na iranski sukob.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# ČERNIHIV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.