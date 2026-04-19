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"NEMA NAFTE, NEMA NOVCA"

Orban: Mađarska nije spremna da povuče veto na zajam Kijevu

Kada se isporuke nafte obnove, više nećemo stajati na putu odobravanja kredita, rekao je

Viktor Orban. AP

M. Až.

19.4.2026

Mađarska još uvijek nije spremna da povuče veto na zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, osim ako Kijev ne nastavi tranzit nafte preko naftovoda "Družba", izjavio je  Viktor Orban (Viktor Orbán).

- Preko Brisela smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni da obnove isporuke nafte putem naftovoda 'Družba' već sutra, pod uslovom da Mađarska ukine blokadu kredita Evropske unije od 90 milijardi eura - napisao je Orban na mreži "X".

On je dodao da stav Mađarske ostaje nepromijenjen.

- Nema nafte – nema novca - poručio je Orban.

- Kada se isporuke nafte obnove, više nećemo stajati na putu odobravanja kredita. Isplata kredita ne nameće finansijski teret niti obavezu Mađarskoj - istakao je Orban.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# EU
# UKRAJINA
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