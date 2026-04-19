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UŽAS U AMERICI

Novi detalji pucnjave u Luizijani: Policija likvidirala osumnjičenog napadača, žrtve djeca od 18 mjeseci do 14 godina

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre s policijom nakon potjere

SAD: Policija na licu mjesta. Platforma X

M. Až.

19.4.2026

U masovnoj pucnjavi u Šrivuportu u američkoj saveznoj državi Luizijani ubijeno je osmoro djece, javlja Mirror.

Policijska uprava Šrivuporta (SPD), trećeg po veličini grada u Luizijani, saopćila je da su žrtve bile uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina i da su ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Cedar Grove.

Pucnjava se dogodila u nedjelju oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu, potvrdio je načelnik policije Šrivuporta Vejn Smit (Wayne Smith).

Dvije odrasle žene zadobile su prostrelne rane u predjelu glave i preživjele, dok je jedan dječak povrijeđen nakon što je skočio s krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC-a za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre s policijom nakon potjere, saopćila je državna policija Luizijane.

Na terenu se i dalje nalazi veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama slučaj ima elemente porodičnog nasilja.

Smit je naveo da je napadač ranio ukupno deset osoba.

Zvaničnici su saopćili da i dalje prikupljaju informacije sa mjesta zločina, koje se prostire na tri lokacije.

# PUCNJAVA
# SAD
# LUIZIJANA
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