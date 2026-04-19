Novi detalji pucnjave u Luizijani: Policija likvidirala osumnjičenog napadača, žrtve djeca od 18 mjeseci do 14 godina

Policijska uprava Šrivuporta (SPD), trećeg po veličini grada u Luizijani, saopćila je da su žrtve bile uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina i da su ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Cedar Grove.

U masovnoj pucnjavi u Šrivuportu u američkoj saveznoj državi Luizijani ubijeno je osmoro djece, javlja Mirror.

Pucnjava se dogodila u nedjelju oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu, potvrdio je načelnik policije Šrivuporta Vejn Smit (Wayne Smith).

Dvije odrasle žene zadobile su prostrelne rane u predjelu glave i preživjele, dok je jedan dječak povrijeđen nakon što je skočio s krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC-a za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre s policijom nakon potjere, saopćila je državna policija Luizijane.