Novi detalji pucnjave u Luizijani: Policija likvidirala osumnjičenog napadača, žrtve djeca od 18 mjeseci do 14 godina

U masovnoj pucnjavi u Šrivuportu u američkoj saveznoj državi Luizijani ubijeno je osmoro djece, javlja Mirror.
Policijska uprava Šrivuporta (SPD), trećeg po veličini grada u Luizijani, saopćila je da su žrtve bile uzrasta od 18 mjeseci do 14 godina i da su ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Cedar Grove.
Pucnjava se dogodila u nedjelju oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu, potvrdio je načelnik policije Šrivuporta Vejn Smit (Wayne Smith).
Dvije odrasle žene zadobile su prostrelne rane u predjelu glave i preživjele, dok je jedan dječak povrijeđen nakon što je skočio s krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC-a za Luizijanu.
Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmjeni vatre s policijom nakon potjere, saopćila je državna policija Luizijane.
Na terenu se i dalje nalazi veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama slučaj ima elemente porodičnog nasilja.
Smit je naveo da je napadač ranio ukupno deset osoba.
Zvaničnici su saopćili da i dalje prikupljaju informacije sa mjesta zločina, koje se prostire na tri lokacije.