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POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Uzbuna u Austriji: U dječijoj hrani pronađen otrov za pacove

Trgovci u Češkoj i Slovačkoj također su preventivno povukli sve HiPP proizvode dječije hrane iz prodaje

U dječijoj hrani pronađen otrov za pacove. AP

M. Až.

19.4.2026

Austrijska policija upozorila je građane na oprez nakon što je utvrđeno da uzorak dječije hrane brenda HiPP sadrži otrov za pacove.

Policija u istočnoj pokrajini Burgenland saopćila je da je zatrovanu teglu pirea od mrkve i krompira prijavio kupac, te da njegova beba, srećom, nije konzumirala spornu hranu.

Upute građanima

Vlasti vjeruju da je u prometu najmanje još jedna sumnjiva tegla i izdale su upute građanima kako prepoznati moguće kompromitovane proizvode.

U policijskom saopćenju, koje prenosi BBC, navedeno je da je upozorenje stiglo od njemačkih istražnih organa, te da su neovlaštene tegle zaplijenjene i u Češkoj i Slovačkoj.

U subotu je kompanija HiPP povukla kompletan asortiman dječijih pirea u teglama koji se prodaju u Austriji, navodeći da njihova konzumacija može biti potencijalno "opasna po život".

- Opoziv je povezan s krivičnim djelom koje istražuju nadležne vlasti - navedeno je na njihovoj službenoj stranici.

Austrijske vlasti savjetovale su potrošačima da obrate pažnju na oštećene ili otvorene poklopce, nedostatak sigurnosnog pečata, neuobičajen ili pokvaren miris, kao i na bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklene tegle.

Povučeni proizvodi

Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane upozorila je roditelje da se u slučaju konzumacije ovog proizvoda i pojave simptoma poput krvarenja, ekstremne slabosti ili bljedila odmah obrate ljekaru.

Trgovci u Češkoj i Slovačkoj također su preventivno povukli sve HiPP proizvode dječije hrane iz prodaje.

Incident se dogodio svega nekoliko mjeseci nakon što su dva druga brenda dječije hrane povukla adaptirano mlijeko s tržišta zbog sumnje na kontaminaciju.

# OTROV
# HRANA ZA DJECU
# AUSTRIJA
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