Uzbuna u Austriji: U dječijoj hrani pronađen otrov za pacove

Austrijska policija upozorila je građane na oprez nakon što je utvrđeno da uzorak dječije hrane brenda HiPP sadrži otrov za pacove.

Policija u istočnoj pokrajini Burgenland saopćila je da je zatrovanu teglu pirea od mrkve i krompira prijavio kupac, te da njegova beba, srećom, nije konzumirala spornu hranu.

Upute građanima

Vlasti vjeruju da je u prometu najmanje još jedna sumnjiva tegla i izdale su upute građanima kako prepoznati moguće kompromitovane proizvode.

U policijskom saopćenju, koje prenosi BBC, navedeno je da je upozorenje stiglo od njemačkih istražnih organa, te da su neovlaštene tegle zaplijenjene i u Češkoj i Slovačkoj.

U subotu je kompanija HiPP povukla kompletan asortiman dječijih pirea u teglama koji se prodaju u Austriji, navodeći da njihova konzumacija može biti potencijalno "opasna po život".

- Opoziv je povezan s krivičnim djelom koje istražuju nadležne vlasti - navedeno je na njihovoj službenoj stranici.

Austrijske vlasti savjetovale su potrošačima da obrate pažnju na oštećene ili otvorene poklopce, nedostatak sigurnosnog pečata, neuobičajen ili pokvaren miris, kao i na bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklene tegle.

Povučeni proizvodi

Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane upozorila je roditelje da se u slučaju konzumacije ovog proizvoda i pojave simptoma poput krvarenja, ekstremne slabosti ili bljedila odmah obrate ljekaru.

Trgovci u Češkoj i Slovačkoj također su preventivno povukli sve HiPP proizvode dječije hrane iz prodaje.

Incident se dogodio svega nekoliko mjeseci nakon što su dva druga brenda dječije hrane povukla adaptirano mlijeko s tržišta zbog sumnje na kontaminaciju.