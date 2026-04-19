Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego prije rata

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je sposobnost zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvosedmičnog primirja premašila nivo iz perioda prije rata, prenijeli su iranski mediji.
Obnavljanje zaliha
Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) general Sejed Madžid Musavi (Sejed Madžid Musavi) objavio je video na društvenoj mreži UpScrolled, koji prikazuje obnavljanje zaliha raketa i dronova, prenijela je iranska televizija Press TV.
Uz snimak je objavljena i poruka Musavija u kojoj navodi da je brzina Irana u dopunjavanju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova nadmašila i predratni tempo.
- Svjesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja - naveo je Musavi.
Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države su od početka primirja 11. aprila morale "da dopremaju municiju sa druge strane svijeta u malim količinama".
- Izgubili su i ovu fazu rata. Izgubili su Hormuški moreuz, Liban i cijeli region - rekao je iranski komandant.
Musavijeve izjave dolaze u trenutku kada pojedini izvještaji dovode u pitanje tvrdnje da je višenedjeljna američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana značajno oslabila njegove strateške kapacitete, navodi Press TV.
Pozivajući se na procjene američkih obavještajnih službi, The Wall Street Journal je objavio da Teheran može održavati raketne kapacitete zahvaljujući širokoj mreži ojačanih podzemnih skladišta, u kojima su mobilni lansirni sistemi uglavnom ostali zaštićeni tokom višenedjeljnih bombardovanja.
U izvještaju američkog lista navodi se da Iran i dalje posjeduje hiljade balističkih raketa srednjeg i kratkog dometa, koje mogu biti izvučene iz skloništa ili premještene iz podzemnih objekata.
Zatvaranje Hormuza
General Musavi je takođe pomenuo Hormuški moreuz, koji je Iranska revolucionarna garda ponovo proglasila zatvorenim zbog, kako navode, kršenja primirja od strane Sjedinjenih Američkih Država.
IRGC je ponovila da kontinuirana američka pomorska blokada iranskih luka predstavlja pirateriju.
U posebnoj objavi na društvenim mrežama, Musavi je pohvalio vojnu strategiju koju je osmislio vođa Islamske revolucije ajatolah Ali Hamnei, navodeći da je ona otvorila put za, kako tvrdi, trijumf Irana nad dva nuklearna protivnika.
Iranska vojska je početkom sedmice saopćila da, ukoliko bude ugrožena sigurnost iranskih luka u vodama Persijskog zaliva i Arapskog mora, nijedna luka u tom regionu neće biti sigurna.