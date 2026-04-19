Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego prije rata

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je sposobnost zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvosedmičnog primirja premašila nivo iz perioda prije rata, prenijeli su iranski mediji.

Obnavljanje zaliha

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) general Sejed Madžid Musavi (Sejed Madžid Musavi) objavio je video na društvenoj mreži UpScrolled, koji prikazuje obnavljanje zaliha raketa i dronova, prenijela je iranska televizija Press TV.

Uz snimak je objavljena i poruka Musavija u kojoj navodi da je brzina Irana u dopunjavanju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova nadmašila i predratni tempo.

- Svjesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja - naveo je Musavi.