Stranka bivšeg bugarskog proruskog predsjednika vodi na parlamentarnim izborima

Stranka bivšeg bugarskog proruskog predsjednika Rumena Radeva nalazi se na putu ka pobjedi na današnjim parlamentarnim izborima, pokazuju izlazne ankete, nakon kampanje u kojoj je obećavao obračun s korupcijom i prekid političke nestabilnosti obilježene nizom slabih i kratkotrajnih vlada. Ipak, prema trenutnim procjenama, za formiranje većinske vlade bit će potrebni koalicioni partneri.

Izlazne ankete koje je provela agencija Alpha Research iz Sofije pokazuju da je Radevljeva stranka Progresivna Bugarska osvojila 37,5 posto glasova, dok je na drugom mjestu stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova sa 16,2 posto.

Radev, bivši pilot borbenih aviona i euroskeptik koji se protivi vojnoj pomoći Ukrajini, napustio je predsjedničku funkciju u januaru kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima, koji su raspisani nakon što je u decembru vlada Bojka Borisova pala usljed masovnih protesta.

Nakon toga, Radev je preuzeo vođstvo novoformirane lijevo-centrističke političke grupacije Progresivna Bugarska. On oštro kritizira politiku Evropske unije o zelenoj energiji, koju u, kako navodi, "svijetu bez pravila" smatra nerealnom, te se protivi slanju oružja Ukrajini, iako je izjavio da neće koristiti veto protiv odluka Brisela.

Zalažući se za obnovu odnosa s Rusijom, Radev se usprotivio desetogodišnjem odbrambenom sporazumu između Sofije i Kijeva potpisanom prošlog mjeseca, što mu je donijelo nove optužbe političkih protivnika da je previše blizak Moskvi.

Ovo su osmi izbori u posljednjih pet godina u Bugarskoj, zemlji od oko 6,5 miliona stanovnika, koju obilježavaju česti vanredni izbori i dugotrajna politička kriza povezana s optužbama za korupciju i istim političkim akterima.