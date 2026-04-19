Susjeda lažnim prijavama terorizira muslimansku obitelj u Austriji: "Uništit ću vam život"

Jedna muslimanska porodica u Austriji već duže vrijeme tvrdi da prolazi kroz ozbiljno uznemiravanje od strane susjede koja ih, kako navode, lažnim prijavama i stalnim optužbama pokušava natjerati da se isele iz stana. Ovaj slučaj dio je šire slike od 1.539 prijavljenih slučajeva rasizma koji su tokom prošle godine dokumentovani i obrađeni širom Austrije, saopštila je nedavno bečka organizacija Zara, prenosi heute.at.

Prema godišnjem izvještaju ove organizacije, broj prijava koje podnose same žrtve značajno je porastao i dostigao 47 posto. Najveći udio prijavljenih incidenata, čak 56 posto, zabilježen je u digitalnom prostoru. Rasizam je prisutan i u javnosti (15 posto), u kontaktu s državnim institucijama (8 posto), policijom (7 posto), te na radnim mjestima (4 posto). Sukobi među komšijama također su česti, što pokazuje i slučaj Elif (ime promijenjeno).

Niz prijava i optužbi

Prema navodima, susjeda je duži period uznemiravala muslimansku porodicu. Često je prijavljivala navodnu buku i zbog toga je podnijela ukupno 17 prijava policiji, a tražila je i zabranu prilaska.

Sukob je, kako se navodi, eskalirao kada se uključio i Centar za socijalni rad, kojem je susjeda dostavila dodatne optužbe. Organizacija Zara tvrdi da je cilj tih postupaka bio da se porodica iseli iz svog doma.

Incident u liftu

Situacija je kulminirala u jednom danu kada je Elif bila u liftu sa svoje troje djece. Susjeda je pokušala ući iako u liftu više nije bilo mjesta. Kada ju je Elif upozorila, došlo je do fizičkog guranja, pri čemu su, prema navodima, Elif i njena kćerka zadobile modrice.

Susjeda im je tada, kako se tvrdi, uputila prijetnju: "Uništit ću vam život!" Elif je slučaj prijavila policiji, gdje je naknadno saznala da je i susjeda protiv nje podnijela prijavu i zatražila privremenu mjeru. Nakon toga obratila se organizaciji Zara.

Podrška organizacije Zara

Savjetnica organizacije pružila je Elif psihološku podršku, uspostavila kontakt s tijelom za mirenje i pratila njenu kćerku tokom policijskog saslušanja.

- Potrebna je hrabrost da se govori o iskustvima rasizma. Mnoge žrtve nisu navikle da ih se shvati ozbiljno. U savjetovalištu Zara pronalaze prostor u kojem ih se sluša i gdje se njihova iskustva uvažavaju. Savjetnice pružaju olakšanje, kako psihosocijalnom podrškom, tako i konkretnom pomoći - pojašnjava savjetnica organizacije Zara Klaudija Grobner.