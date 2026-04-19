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"POKUŠAO PROBITI BLOKADU"

Američka mornarica napala i zauzela iranski tanker: Tramp objavio detalje akcije

Prema njegovim riječima, tanker je bio pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog ranijih ilegalnih aktivnosti

Donald Tramp. AP

M. Až.

19.4.2026

Američka mornarica napala je iranski tanker i potom preuzela kontrolu nad plovilom, objavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump).

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je iznio detalje akcije i naveo kako je izgledala intervencija američkih snaga:

- Danas je teretni brod pod iranskom zastavom po imenu Touska, dugačak gotovo 275 metara i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da probije našu pomorsku blokadu, i to se po njih nije dobro završilo. Razarač američke mornarice s vođenim projektilima, USS Spruance, presreo je brod Touska u Omanskom zalivu i uputio im pošteno upozorenje da se zaustave. Iranska posada je odbila da posluša, pa ih je naš mornarički brod zaustavio u mjestu raznevši rupu u mašinskom odjeljenju. Trenutno su američki marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. Touska je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog ranije istorije ilegalnih aktivnosti. Imamo punu kontrolu nad brodom i upravo provjerava…"

Prema njegovim riječima, tanker je bio pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog ranijih ilegalnih aktivnosti, a operacija je izvedena u Omanskom zalivu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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