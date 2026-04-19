Američka mornarica napala i zauzela iranski tanker: Tramp objavio detalje akcije

Američka mornarica napala je iranski tanker i potom preuzela kontrolu nad plovilom, objavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump).

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je iznio detalje akcije i naveo kako je izgledala intervencija američkih snaga:

- Danas je teretni brod pod iranskom zastavom po imenu Touska, dugačak gotovo 275 metara i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da probije našu pomorsku blokadu, i to se po njih nije dobro završilo. Razarač američke mornarice s vođenim projektilima, USS Spruance, presreo je brod Touska u Omanskom zalivu i uputio im pošteno upozorenje da se zaustave. Iranska posada je odbila da posluša, pa ih je naš mornarički brod zaustavio u mjestu raznevši rupu u mašinskom odjeljenju. Trenutno su američki marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. Touska je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog ranije istorije ilegalnih aktivnosti. Imamo punu kontrolu nad brodom i upravo provjerava…"

Prema njegovim riječima, tanker je bio pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog ranijih ilegalnih aktivnosti, a operacija je izvedena u Omanskom zalivu.