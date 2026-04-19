Novinar Fox Newsa: "Tramp mi je rekao da će raznijeti Iran ako ne pristanu na sporazum"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je oštro upozorenje Iranu, poručivši da je ovo "posljednja prilika" za Teheran da pristane na sporazum o nuklearnom programu, uz prijetnju teškim posljedicama ukoliko do dogovora ne dođe.
Tramp je to izjavio u razgovoru za Fox News, a njegove riječi prenio je dopisnik Trej Jingst (Trey Yingst), koji tvrdi da je s njim razgovarao oko 20 minuta. Kako navodi Jingst, Tramp je ponovio prijetnje napadima na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane, što je ranije već objavljivao i na društvenim mrežama.
"Zadnje upozorenje"
U razgovoru vođenom danas, Tramp je bio direktan. "Ako ne potpišu taj sporazum, cijela će zemlja odletjeti u zrak", rekao je predsjednik, prenosi Foxov Jingst. Fox News navodi da je Tramp naglasio kako je ovo posljednja prilika za Iran, te da neće ponoviti istu grešku kao bivši predsjednik Barak Obama (Barack Obama).
Govoreći o vojnoj spremnosti Sjedinjenih Američkih Država, Tramp je poručio: "Spremamo se udariti ih jače nego što je ijedna zemlja ikad pogođena, jer im se ne može dopustiti da imaju nuklearno oružje". Dodao je i da SAD raspolaže ogromnim količinama municije, komentarišući iransko ponašanje riječima: "Kao da ništa ne mogu naučiti".
Uprkos oštroj retorici, diplomatski napori i dalje traju. Tramp je potvrdio da će posebni izaslanici Vitkof (Witkoff) i Kušner (Kushner) ove sedmice otputovati u Islamabad, glavni grad Pakistana, gdje će voditi razgovore.
Novinar Trej Jingst, koji je razgovarao s Trampom, javlja se iz Tel Aviva, gdje prati razvoj situacije.
"Sve opcije na stolu"
Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc (Mike Waltz) izjavio je da bi SAD mogao "relativno lako" uništiti iransku infrastrukturu.
- Sve opcije su na stolu. Tu infrastrukturu možemo relativno lako ukloniti - rekao je Volc u emisiji This Week na ABC-ju.
Dodao je i da napadi na infrastrukturu koja ima dvostruku, civilnu i vojnu namjenu, ne predstavljaju ratni zločin, već dio, kako je naveo, "eskalacijske ljestvice".