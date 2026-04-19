Novinar Fox Newsa: "Tramp mi je rekao da će raznijeti Iran ako ne pristanu na sporazum"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je oštro upozorenje Iranu, poručivši da je ovo "posljednja prilika" za Teheran da pristane na sporazum o nuklearnom programu, uz prijetnju teškim posljedicama ukoliko do dogovora ne dođe.

Tramp je to izjavio u razgovoru za Fox News, a njegove riječi prenio je dopisnik Trej Jingst (Trey Yingst), koji tvrdi da je s njim razgovarao oko 20 minuta. Kako navodi Jingst, Tramp je ponovio prijetnje napadima na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane, što je ranije već objavljivao i na društvenim mrežama.

"Zadnje upozorenje"

U razgovoru vođenom danas, Tramp je bio direktan. "Ako ne potpišu taj sporazum, cijela će zemlja odletjeti u zrak", rekao je predsjednik, prenosi Foxov Jingst. Fox News navodi da je Tramp naglasio kako je ovo posljednja prilika za Iran, te da neće ponoviti istu grešku kao bivši predsjednik Barak Obama (Barack Obama).